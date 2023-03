Boeing avvia la produzione dell’elicottero MH-139A Grey Wolf per l’USAF

Boeing inizierà la produzione dei primi 13 elicotteri MH-139A Grey Wolf in seguito all’aggiudicazione di un contratto da 285 milioni di dollari da parte dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti per la fornitura di velivoli, servizi di manutenzione e supporto.

“L’avanzamento del programma dalla fase di test e di valutazione alla produzione è un passo importante verso l’entrata in servizio dell’MH-139 e la fornitura all’aeronautica statunitense di una maggiore sicurezza missilistica per i prossimi decenni”, ha dichiarato Azeem Khan, direttore del programma MH-139 della Boeing. “Stiamo lavorando alacremente per iniziare le consegne già il prossimo anno”.

Le capacità potenziate dell’MH-139A gli consentono di svolgere le missioni in modo più rapido, silenzioso ed efficiente. Con un aumento del 50% della velocità e del raggio d’azione e un incremento del peso lordo massimo di circa 2.300 kg, il velivolo è in grado di svolgere la missione della U.S. Air Force con lo scopo di proteggere i missili balistici intercontinentali in tutto il Paese.

Il team dell’MH-139A è composto da Boeing, in qualità di capocommessa, e da Leonardo come produttore di apparecchiature originali. Leonardo produce l’elicottero nel suo stabilimento di Filadelfia nord-est, mentre Boeing è responsabile dell’approvvigionamento e dell’installazione delle attrezzature militari oltre che del supporto post-consegna dell’elicottero. Offrendo una piattaforma AW-139 collaudata e integrando ulteriori capacità militari nell’MH-139A, il team Boeing-Leonardo fornisce all’Aeronautica degli Stati Uniti il prodotto più adatto alla missione.

“I miei colleghi di Leonardo, insieme a Boeing, sono ansiosi di continuare la nostra collaborazione e di assicurare il successo del programma MH-139A”, ha dichiarato Clyde Woltman, CEO di Leonardo Helicopters U.S.

Il team Boeing-Leonardo ha ottenuto un contratto del valore di 2,4 miliardi di dollari nel settembre 2018 per un numero massimo di 84 elicotteri, sistemi di addestramento e relativo equipaggiamento di supporto. Nell’agosto 2022, la U.S. Air Force ha accettato i primi quattro elicotteri attualmente impiegati per ulteriori test di sviluppo e avvio delle attività operative.

Fonte: comunicati Boeing e Leonardo