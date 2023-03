Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina

A un anno dall’inizio della guerra, lo storico americano Benjamin Abelow pubblica un’agile analisi delle ragioni più profonde della catastrofe in corso in seguito al conflitto in Ucraina.

Chi è il vero responsabile del ritorno della guerra in Europa? Secondo il mantra ossessivo della narrazione occidentale dominante, c’è un solo e unico colpevole: Vladimir Putin, novello Hitler, che avrebbe invaso l’Ucraina senza alcuna motivazione, se non quella di un violento e sfrenato espansionismo.

Ma è lecito porsi dei dubbi. In realtà, secondo lo storico americano Benjamin Abelow, sono gli Stati Uniti e la NATO a essere i principali responsabili della crisi ucraina. Attraverso una storia trentennale di decisioni politiche sbagliate e di provocazioni, iniziate durante la dissoluzione dell’Unione Sovietica, Washington e i suoi alleati europei hanno posto la Russia in una situazione considerata insostenibile da Putin e dal suo staff militare.

Senza giustificare l’aggressione di Mosca o scagionare i leader russi, in questo libro leggibile anche ai “non addetti ai lavori“ Abelow dà voce ad autorevoli analisti politici, militari e funzionari governativi degli Stati Uniti – tra questi John J. Mearsheimer, Stephen F. Cohen, George F. Kennan, Douglas Macgregor – a documentato sostegno della tesi di come l’Occidente abbia innescato il conflitto ucraino, mettendo i propri cittadini e il resto del mondo di fronte al rischio reale di un conflitto allargato con la minaccia incombente della guerra nucleare.

Bestseller negli Stati Uniti, in Germania e Svizzera, in uscita in Polonia, Slovenia e altri Paesi.ù

«Una lettura indispensabile per comprendere le vere cause del disastro in Ucraina». John J. Mearsheimer

«Uno splendido libro, convincente e facile da leggere. Senza la comprensione della storia qui documentata, non ci sarà un’attenuazione dello scontro tra Stati Uniti e Russia ai confini orientali dell’Europa». Chas Freeman, ex vicesegretario alla Difesa per gli Affari di Sicurezza Internazionale degli Stati Uniti

«Una spiegazione brillante e straordinariamente concisa del pericolo creato dal coinvolgimento militare degli Stati Uniti e della NATO in Ucraina. Ogni cittadino capace di pensare razionalmente e responsabilmente alla sicurezza americana ed europea dovrebbe leggerlo». Jack f. Matlock Jr, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Unione Sovietica (1987-1991)

«Molto ben fatto… Presenta analisi che dovrebbero essere decisamente più conosciute». Noam Chomsky

Benjamin Abelow. Ha lavorato a Washington D.C. scrivendo, tenendo conferenze e facendo pressione sul Congresso in merito alla politica sulle armi nucleari. Ha conseguito una laurea in Storia dell’Europa moderna presso la University of Pennsylvania e un dottorato di ricerca presso la Yale University School of Medicine. Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina è in corso di pubblicazione in Polonia, Slovenia e in altri paesi.

Come l’occidente ha provocato la guerra in Ucraina

Prefazione di Luciano Canfora

Traduzione di Valentina Nicolì

Fazi editore

Codice ISBN: 9791259674265

Pagine 100

Prezzo euro 10,00

Prezzo eBook: Euro 5.99

In libreria dal 28 febbraio

