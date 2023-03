CY4GATE partner dell’European Cyber Security Organisation

CY4GATE GROUP (EGM: CY4) – società attiva nei domini della cyber security e intelligence, comunica di essere stata selezionata dall’ European Cyber Security Organisation (ECSO) come partner per l’organizzazione dei Cyber Investor Days, in programma per la prima volta a Roma, e per la seconda volta in Italia, il 23 e il 24 ottobre 2023.

I Cyber Investor Days di ECSO sono una serie di eventi di matchmaking in cui Investors, Investment Funds, Business Angels e Venture Capital, con una predilezione particolare al mondo cyber e alla sicurezza informatica,

incontrano start-up per esplorare le opportunità di investimento tramite pitch e sessioni di approfondimento, incontri B2B e altre attività di networking. L’evento permette inoltre alle start up di presentare le proprie idee, prima davanti ad un comitato di tecnici, selezionati tra i principali esperti della materia operanti nel settore, e successivamente, da una giuria a cui i membri delle principali istituzioni nazionali saranno invitati a partecipare.

L’evento vedrà la premiazione di alcune start up che potranno aumentare la loro consapevolezza e visibilità nello scenario della sicurezza informatica e rappresenta inoltre una fase di preselezione per la candidatura alla finale europea dell’award ECSO.

Cy4Gate si fa promotrice di questo evento esclusivo, come partner strategico di ECSO: si tratta di un’occasione unica per Cy4Gate a conferma del suo ruolo come punto di riferimento nel mondo cyber e della validità del suo modello di business.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group, ha dichiarato: “È per noi un grande onore e un privilegio poter organizzare l’ECSO Cyber Investor Days. Abbiamo aderito all’iniziativa di partnership con ECSO su questa importante iniziativa, per offrire alla comunità cyber il nostro contributo attivo nella creazione di awareness e competenze specifiche nonché nel rafforzamento e consolidamento del settore cyber a livello europeo di cui oggi più che mai si avverte una grande necessità, per far fronte comune ad una minaccia globale e insidiosa, non più trascurabile né gestibile in maniera autonoma, isolata e scoordinata da un contesto ed ecosistema più ampio quale – appunto – quello europeo”.

Fonte: comunicato CY4GATE