CY4GATE riceve il Rating di Legalità dall’AGCOM

CY4GATE GROUP (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver ricevuto il Rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il punteggio Il Rating di legalità è uno strumento introdotto per le imprese italiane e della durata di due anni che premia le aziende per il rispetto di elevati standard di legalità e per la corretta gestione del business.

Il prestigioso rating può essere attribuito alle aziende operative in Italia che abbiano conseguito un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Il riconoscimento viene misurato in stellette (da un minimo di una a un massimo di tre stellette) a seconda dei requisiti di trasparenza e legalità raggiunti. Sono previsti inoltre punteggi intermedi tra una stella e l’altra.

Il punteggio base è incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti dal Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva.

Le aziende che conseguono il Rating di legalità possono usufruire di una serie di vantaggi, non solo sul piano reputazionale ma anche per la concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. La certificazione conferma la validità del modello di business di Cy4Gate, un modello virtuoso caratterizzato da affidabilità e correttezza, da comportamenti etici e trasparenti.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group, ha dichiarato: “Essere parte del gruppo di aziende a cui è stato attribuito il Rating di legalità, un indicatore sintetico che suggella il rispetto di elevati standard di legalità posseduti dall’azienda, è per noi motivo di orgoglio e sottolinea l’attenzione e la sensibilità di tutta l’organizzazione verso tematiche rilevanti per la sana gestione d’impresa. Il nostro obiettivo rimane quello di proseguire nell’intrapreso percorso di responsabilità sociale, legalità e trasparenza, e così offrire il nostro contributo per un‘economia sempre più giusta a beneficio dell’intero ecosistema con cui interagiamo”.

Fonte: comunicato CY4GATE