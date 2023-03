DigitalPlatforms S.p.A. approva il nuovo Piano Industriale Triennale di Gruppo

Il Cda di DigitalPlatforms S.p.a. società guidata dall’amministratore delegato Claudio Contini (nella foto), si è riunito venerdì 3 marzo per approvare il nuovo Piano Industriale Triennale di Gruppo 2023 – 2025. Sono state presentate le over performance commerciali conseguite dal Gruppo nel corso del 2022, che hanno portato ad un raddoppio del Portafoglio Ordini.

Sulla base di queste performance, il CdA ha approvato il nuovo Piano che prevede il raggiungimento al 2025, con due anni di anticipo rispetto al piano originale, di 100 milioni di euro di Valore della Produzione, un margine operativo lordo (EBITDA) di 19 milioni di euro, ed il raggiungimento di un Cash Flow positivo.

La principale linea di sviluppo del Gruppo DP si conferma essere la Cyber Security, applicata in particolare al mondo dell’Internet of Things e delle Infrastrutture Critiche ed al mondo della Difesa.

Pertanto, nell’arco di Piano verranno ulteriormente valorizzate le iniziative di crescita inorganica già effettuate nel 2022 con la costituzione delle joint venture AIDA 46 e SecureWare, finalizzate ad applicare i paradigmi dell’Intelligenza Artificiale alla Cyber Security ed alla Trasformazione Digitale, nonché lo sviluppo degli accreditamenti conseguiti presso la NATO e le Istituzioni Europee.

DigitalPlatforms S.p.A. è un gruppo industriale interamente italiano nato nel 2018, e in costante e rapida crescita, con più di 460 risorse altamente qualificate che operano in nove aziende/business unit, tutte basate interamente in Italia. Il Gruppo DP è focalizzato sull’Internet of Things (IoT) e sulla Digital Transformation partendo dalla ideazione e produzione di device e sensori, ai sistemi di comando e controllo, fino alle piattaforme digitali e alla CyberSecurity.

Il target primario di clienti è rappresentato dai gestori di infrastrutture critiche, in particolare nei settori energia/utilities, telecomunicazioni, trasporti, Pubblica Amministrazione e Difesa. DigitalPlatforms è membro AIAD e fornitore accreditato NATO e Consiglio d’Europa.

Fonte: comunicato DigitalPlatforms SpA