La NATO Support & Procurement Agency ordina un ulteriore Airbus A330 MRTT

La NATO Support & Procurement Agency (NSPA) ha ordinato un ulteriore aeromobile Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) portando la Flotta Multinazionale MRTT (MMF) a 10 aeromobili.

L’annuncio fa seguito alla decisione del Belgio di aumentare il proprio numero di ore del programma (MFF) con 1.100 ore di volo aggiuntive l’anno. La Multinational Multi Role Tanker Transport Fleet (MMF) fornisce capacità di trasporto strategico, rifornimento in volo ed evacuazione medica alle sei nazioni partecipanti: Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Norvegia. Queste nazioni hanno firmato il Memorandum of Understanding che consente loro di condividere i costi in maniera proporzionale sulla base dell’impegno in termini di ore di volo annuali di ciascun Paese.

La Multinational Multirole Tanker Transport Unit (MMU) opera già sette A330 MRTT e il 23 marzo ha celebrato il raggiungimento della capacità operativa iniziale. Il raggiungimento della piena capacità operativa è previsto per la metà del 2024.

Il successo del programma si basa sull’eccellente cooperazione fra la NATO, le nazioni partecipanti e l’industria. Il programma costituisce inoltre un esempio di come le nazioni possano collaborare, mettere insieme e condividere le risorse per avere un accesso continuo a capacità all’avanguardia.

L’unità è stata impiegata, tra le altre missioni, sul fianco orientale della NATO, per l’evacuazione di civili e rifugiati dall’Afghanistan e per esercitazioni multinazionali nell’Indo-Pacifico insieme all’aeronautica militare tedesca.

Due degli aeromobili cisterna ancora da consegnare dovrebbero entrare in servizio nel 2024, mentre questo nuovo aeromobile sarà consegnato alla fine del 2026. I Multi Role Transport Tanker della flotta multinazionale MRTT operano dalla base operativa principale (Main Operating Base – MOB) di Eindhoven (Paesi Bassi) e dalla Forward Operating Base (FOB) di Colonia (Germania).

Fonte: comunicato Airbus