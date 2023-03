Negoziazione di crisi

Nel 2003 l’Arma dei Carabinieri istituisce il Nucleo Negoziatori all’interno del Gruppo di Intervento Speciale, dopo aver inviato alcuni Operatori del GIS a partecipare a specifici corsi di Negoziazione per le Forze dell’Ordine tenuti in ambito internazionale. Nel 2010, su disposizione del Comando Generale dell’Arma, con il supporto dei Negoziatori del GIS, si svolge presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri il primo corso nazionale per Negoziatori appartenenti ai nuclei investigativi presso le sedi provinciali dell’Arma.

Da allora si sono susseguiti regolarmente altri corsi addestrativi, oltre a corsi straordinari e di aggiornamento. L’obiettivo a lungo termine della formazione di personale qualificato e specializzato nella negoziazione di crisi è inquadrabile in un progetto elaborato dall’Arma e volto a stabilire presso ogni provincia la presenza di Operatori dotati della qualifica di Negoziatore.

Dal 2010 ad oggi il numero di interventi di crisi effettuati nel nostro Paese dai Negoziatori dei Carabinieri ammonta a più di 500; la percentuale di successo, definita come la risoluzione della crisi senza perdita di vite umane, si attesta su valori superiori al 99%. Il volume intende fornire un contributo alla realizzazione di tale progetto, esponendo linee guida e tecniche comunicative di provata efficacia nella gestione delle situazioni critiche per le quali è richiesto l’intervento di Negoziatori.

Questo libro tratta alcuni aspetti psicologici della negoziazione in corso di crisi nelle quali sono coinvolte persone che manifestano rilevanti alterazioni mentali (sostenute o meno da disturbi di interesse psichiatrico). Il testo non si occupa di crisi conseguenti alla messa in atto intenzionale di comportamenti criminosi pianificati (come per es. i sequestri di persona a scopo di estorsione o con finalità eversive) né dell’intervento operativo messo in atto dal Team Tattico o di aspetti specifici inerenti l’operatività nelle crisi delle Forze dell’Ordine.

La quota di diritti d’autore maturata dagli Operatori dell’Arma che hanno collaborato a questo volume viene devoluta, per loro espressa volontà, all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C).

Manuale ad uso del corso Negoziatori dei Carabinieri, elaborato dal noto psichiatra Matteo Rampin con il Nucleo Negoziatori del GIS-Gruppo Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, con caratteristiche tecniche di intervento e gestione dei soggetti disturbati e di tutti i presenti sul luogo. Capitoli espressamente dedicati alla gestione di tentativi di suicidio e alle caratteristiche dei negoziatori

Matteo Rampin (Venezia, 1966) è consulente personale di manager, atleti, allenatori e artisti di livello internazionale sui temi del problem solving non convenzionale, dell’innovazione, del cambiamento nei sistemi resistenti e del miglioramento personale. E’ consulente per conto di aziende multinazionali ed enti pubblici. Insegna in alcune scuole di specializzazione per medici e psicologi, e in Istituti delle Forze Armate.

Già ufficiale medico dell’Esercito, è studioso di stratagemmi militari e scienza dei comportamenti ingannevoli; cultore di illusionismo, è esperto di ipnosi medica. E’ laureato in medicina e chirurgia, specialista in psichiatria, psicoterapeuta.

Autore di più di venti libri pubblicati in Italia e all’estero su argomenti inerenti il funzionamento della mente umana nelle situazioni critiche, nello sport, nella soluzione dei problemi, nella creatività.

Per Ponte alle Grazie ha pubblicato La psicoterapia come un romanzo giallo, Al gusto di cioccolato, La mente contro la natura (insieme a Giorgio Nardone) e La scelta del gatto (con Laura Fanna e Matteo Loporchio). Per Mondadori ha pubblicato Falli parlare. Come affrontare i silenzi degli adolescenti (2020)

Matteo Rampin con il Nucleo Negoziatori del GIS Carabinieri

Negoziazione di crisi. Aspetti psicologici e tecniche comunicative

