Prima Parthica: le più recenti attività dell’Airmobile Task Group Griffon in Iraq

L’occasione dell’avvicendamento al comando dell’Airmobile Task Group Griffon dell’Operazione italiana “Prima Parthica” in Iraq cambio ha permesso di fare il punto sulle attività effettuate dal reparto di volo basato a Erbil, nel Kurdistan iracheno.

Alla presenza del comandante del contingente terrestre italiano (ITNCC-L), colonello Daniele Pisani, la cerimonia ha visto l’avvicendamento tra il tenente colonnello Stefano Marchetti e il parigrado Salvatore Allotta.

L’Airmobile Task Group (ATG) Griffon, unità dell’Aviazione dell’Esercito, su base 7° Reggimento “Vega”, è impiegato nell’ambito dell’operazione Inherent Resolve e a supporto della NATO Mission Iraq, guidata dal generale italiano Giovanni Iannucci.

Come si legge nel comunicato della missione, l’ATG è equipaggiato con UH-90A, elicotteri biturbina utility di nuova generazione con capacità multiruolo, e costituisce il reparto di volo italiano messo a disposizione della Coalizione, composta oggi da 84 Paesi, costituita nel 2014 per contrastare lo Stato Islamico e supportare le Forze di Sicurezza irachene impegnate contro le ultime sacche di resistenza dell’ISIS.

L’attuale compito del Task Group, inquadrato nella “Combat Aviation Brigade” della Coalizione, è quello di assicurare il trasporto aereo di personale e materiale in area di operazioni, a favore degli altri assetti della Coalizione.

L’unità ha recentemente superato il traguardo delle 4.000 ore di volo realizzate dall’inizio dell’operazione anche in sinergia con le componenti alleate come quelle recentemente effettuate in stretto coordinamento con gli equipaggi statunitensi della Task Force “No Mercy” (rischierata con elicotteri UH60, AH64 e CH47).

Dalla base di d al-Asad, invece, il personale dell’AVES ha operato con gli equipaggi spagnoli della Task Force “Toro” (con elicotteri AS 352) e delle Task Forces USA “Rough Rider” (UH60) e “Roosvelt” (CH47).

Fonte e foto: Operazione Prima Parthica