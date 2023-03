Varsavia: sgominata una rete di sabotatori russi in Polonia

I servizi di sicurezza interni polacchi (ABW) hanno reso noto di aver sgominato una rete di sabotatori russi pronti a colpire obiettivi in Polonia. “Il gruppo avrebbe dovuto condurre i preparativi per attività di sabotaggio” in Polonia e “aveva lo scopo di destabilizzare le relazioni polacco-ucraine” ha affermato il coordinatore dei servizi speciali polacchi, Mariusz Kaminski citato da sito Onet ripreso in Italia dall’agenzia di stampa Nova.

“L’Agenzia per la sicurezza interna ha fermato nove sospetti di collaborazione con i servizi russi: sei di loro sono stati arrestati mentre per altri tre il procedimento è ancora pendente”.

“tutti i detenuti sono stranieri provenienti il oltre il confine orientale Il gruppo avrebbe dovuto condurre i preparativi per le attività di sabotaggio nel nostro Paese”. I nove sono accusati di aver collaborato con i servizi segreti di Mosca, da cui sono state puntualmente pagate

“In particolare il gruppo criminale puntava al monitoraggio dei percorsi ferroviari e soprattutto il trasporto di armi occidentali che dalla Poloinia transitano verso l’Ucraina Le telecamere e i trasmettitori Gps, dovevano essere posizionati sui trasporti di aiuti per l’Ucraina e sono stati messi in sicurezza”, ha detto Kaminski “.

L’ABW ha sequestrato telecamere, trasmettitori Gps e altre attrezzature elettroniche che sono state utilizzate dai sospettati. Tra le iniziative perseguite dal gruppo ci sono anche attività di propaganda a scopo di destabilizzare le relazioni tra Varsavia e Kiev, le relazioni con la Nato e la politica del governo polacco nei confronti dell’Ucraina.

Sempre in tema di sabotaggi ieri un incendio ha provocato un morto e due feriti nella sede delle Guardie di frontiera (che dipendono dall’agenzia per la sicurezza interna russa FSB) a Rostov, capoluogo dell’omonima regione meridionale russa confinante con l’Ucraina. Come riporta la TASS le fiamme si sono sprigionate (nella foto) dopo un’esplosione ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza posizionate all’esterno dell’edificio.