A MBDA contratto in Polonia per missili CAMM e lanciatori iLauncher

MBDA ha sottoscritto un contratto con l’Agenzia polacca degli armamenti per fornire missili CAMM e lanciatori iLauncher per il programma di ammodernamento della difesa aerea PILICA+ della Polonia.

MBDA fornirà missili e lanciatori per un valore di 1,9 miliardi di sterline per sostenere la modernizzazione e la produzione di un totale di 22 batterie di difesa aerea, rendendo il PILICA+ il più grande programma europeo di acquisizione nell’ambito della difesa aerea a corto raggio all’interno della NATO.

Progettato da PGZ, PILICA+ combinerà i missili con guida radar a corto raggio CAMM di MBDA con un cannone automatico di fabbricazione polacca e missili con guida infrarosso a cortissimo raggio in un sistema di difesa a triplo livello, gestito da un sistema di comando e controllo polacco e guidato da radar polacchi. PILICA+ opererà come livello più interno di una rete integrata di difesa aerea polacca ad alta capacità che comprende anche il sistema WISLA di livello superiore e il sistema NAREW di livello intermedio, che MBDA sta supportando insieme a PGZ.

Chris Allam, Managing Director di MBDA UK, ha dichiarato: “Siamo profondamente orgogliosi che la Polonia stia ponendo il CAMM al centro dei suoi sistemi di difesa aerea multi-livello. Questa fondamentale cooperazione polacco-britannica fornirà un contributo notevole alle capacità di difesa aerea della Polonia e avvicinerà le nostre industrie della difesa, consentendo la sovranità e sostenendo l’occupazione in entrambi i Paesi”.

Il missile CAMM, con le sue caratteristiche di guida radar, multicanale e ogni-tempo è in grado di neutralizzare minacce aeree particolarmente sfidanti fino a 25 chilometri, offrendo un importante miglioramento alle capacità del sistema PILICA+ nel garantire la difesa di risorse mobili e di alto valore.

Il CAMM è entrato in servizio per la prima volta con le Forze Armate britanniche nel 2018, con la famiglia CAMM (incluso il CAMM-ER co-sviluppato con l’Italia) che si è rapidamente rivelata un successo sul mercato internazionale.

La Polonia utilizza già il CAMM di MBDA, avendo ricevuto una prima batteria nel 2022, in risposta a un requisito urgente chiamato MALA (piccolo) NAREW, che è stata consegnata con successo da MBDA e PGZ in sei mesi.

MBDA e PGZ continuano inoltre a lavorare per contrattualizzare il trasferimento di tecnologia e di produzione in Polonia per il programma di difesa aerea NAREW di medio livello – che utilizzerà il missile CAMM-ER a portata estesa e una soluzione iLauncher comune-, e per collaborare sui futuri missili di difesa aerea di livello superiore (attraverso un contratto stipulato nel 2022).

La Polonia trarrà vantaggio dalle sinergie derivanti dall’utilizzo della famiglia CAMM in più domini, poiché questi missili equipaggeranno anche il futuro sistema di difesa aerea navale polacco a bordo delle fregate di classe Miecznik.

Fonte: comunicato MBDA