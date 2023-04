Agadez: 185° RRAO “Folgore” e GIS addestrano le forze speciali nigerine

Si è concluso nei giorni scorsi il corso di qualificazione a favore degli operatori della 254ª Compagnia d’Intervento Speciale (CSI) del 25° Battaglione d’Intervento Speciale (BSI) delle Forze Armate nigerine, condotto da personale del 185° Reggimento Ricognizione e Acquisizione Obiettivi “Folgore” (RRAO) in operazione presso Camp Aguelal ad Arlit, nella regione di Agadez (Niger).

Il Q-course mira all’addestramento e all’incremento delle capacità delle Forze Speciali nigerine e si prefigge lo scopo di formare operatori particolarmente addestrati e qualificati in grado di tutelare le istituzioni locali e la popolazione civile contrastando le organizzazioni terroristiche operanti nel territorio.

Le attività di formazione sono iniziate diversi mesi fa e si sono concluse con un’esercitazione finale durante la quale il personale addestrato ha messo in atto le tecniche apprese durante le fasi dell’addestramento.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra i vari ospiti locali, il colonnello Zataka, Capo di Stato Maggiore Tattico dell’Operazione “Garkouwa” e il maggiore Boubacar, rappresentante del Comando delle Operazioni Speciali.

L’attività addestrativa in argomento rientra nelle attività di Military Assistance (MA) ovvero nelle attività che, secondo la dottrina delle Forze Speciali, prevedono di rafforzare e dotare le nazioni richiedenti di capacità militari che non possiedono affatto o per le quali esprimono livelli minimi.

In particolare il Q-course appena concluso rientra nel programma “Force Generation Model” che vede lo sforzo congiunto di tutte le Forze Speciali delle Western Partner Nations (WPNs) dislocate in Niger.

Le Forze Speciali italiane, in Niger dal 2018, costituiscono lo Special Operation Task Group “Victor” (SOTG) composto da operatori delle Forze Speciali dell’Esercito Italiano (185° RRAO e 4° Reggimento Alpini Paracadutisti “Ranger”) e dell’Arma dei Carabinieri (Gruppo Intervento Speciale).

L’iter formativo sviluppato dal SOTG è integrato nelle attività della MISIN, che, insieme ad altri Paesi partner dell’Unione Europea e della NATO, ha lo scopo di incrementare le capacità dell’Esercito e delle Forze di Sicurezza nigerine per la stabilizzazione, la sicurezza e il controllo del territorio, contrastando sempre più efficacemente la criminalità organizzata locale, il terrorismo e il traffico illegale di esseri umani.

Fonte: Stato Maggiore Difesa