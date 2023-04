Elt lancia nello spazio il sistema SCORPIO di intelligence elettronica

Elt, società italiana leader nel campo della difesa elettronica, in linea con il piano strategico TENET che include lo “SPACE EW” quale ambito di crescita, ha lanciato con successo nello Spazio il suo primo payload, SCORPIO, per attività di Electronic Intelligence.

Il lancio del sistema SCORPIO, avvenuto il 14 aprile dalla stazione Spaziale di Vandenberg in California, è stato possibile grazie alla collaborazione tra Elt e la società D-ORBIT, azienda di logistica spaziale provider del “satellite taxi” e messo in orbita LEO (Low Earth Orbit) dal lanciatore Falcon 9 di Space X.

SCORPIO svolge attività di Electronic Intelligence e consente di intercettare, identificare e localizzare sorgenti elettromagnetiche terrestri (Segnali RF) dallo Spazio, sfruttando algoritmi AI per la elaborazione e classificazione delle informazioni.

Nello specifico questa prima missione avrà l’obiettivo di raccogliere dati non classificati osservati sulla Terra.

Con questo lancio l’azienda mette le proprie competenze al servizio di un ulteriore dominio operativo, che si aggiunge agli altri quattro in cui è già presente con i propri sistemi di difesa: aereo, terrestre, marittimo e cyber.

L’ingresso dell’azienda nel dominio Spazio consente di rafforzare il posizionamento competitivo di Elt. I sistemi sviluppati nell’ambito SPACE EW si avvarranno delle competenze già acquisite nel Cyberspace e saranno integrate per la protezione e il contrasto dalle minacce cibernetiche.

“Siamo molto orgogliosi del nostro approdo a questo nuovo dominio – ha commentato Enzo Benigni, Presidente e CEO di Elt – La particolare esperienza che deriva dall’applicazione delle competenze nel settore EMSO nel dominio spaziale rappresenta oggi una risorsa strategica per la sovranità tecnologica dell’Italia in un ambito e un settore sempre più cruciale per la difesa e la sicurezza anche in ambito civile”.

Fonte: comunicato Elettronica