I dolori di SpaceX: lancio abortito per Starship, i russi possono neutralizzare i satelliti Starlink

Le attività spaziali delle società di Elon Musk sono tornate negli ultimi giorni alla ribalta della cronaca per il fallito lancio del veicolo di lancio riutilizzabile Starship di Space X, lanciato il 21 aprile con il razzo Super Heavy dalla base di Boca Chica (Texas), ma la separazione del veicolo dal lanciatore non è andata a buon fine. Subito dopo il lancio, la navetta ha cominciato a ruotare in modo disordinato e i tecnici della SpaceX hanno deciso di distruggerla perché il suo rientro a terra, previsto alle Hawaii, sarebbe avvenuto in modo incontrollato. .

Starship è stata quindi fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza perché la mancata separazione dal primo stadio del lanciatore la rendeva altamente instabile.

Starship è stata selezionata dalla NASA per riportare astronauti sulla Luna con la missione Artemis III ma le attività spaziali della società di Elon Musk hanno visto negli ultimi giorni emergere rilevanti informazioni anche circa l’impiego della costellazione di satelliti a bassa orbita Starlink utilizzati per molto tempo dalle forze armate ucraine per le comunicazioni nel conflitto con la Russia.

Nei mesi scorsi Musk aveva espresso l’attenzione di cessare l’utilizzo dei satelliti Starlink per usi militari da parte degli ucraini che aveva sollevato dure critiche a Kiev ma il 19 aprile il Washington Post, citando un rapporto classificato dello scorso marzo pubblicato in seguito a un ‘leak’ sulla piattaforma Discord, ha rivelato che la Russia è in fase avanzata di sviluppo di armi in grado di sabotare i sistemi satellitari.

Il sistema di disturbo elettronico Tobol-1 (nella foto satellitare in fondo alla pagina) a cui Mosca sta lavorando è stato messo in cantiere originariamente allo scopo di proteggere i satelliti russi, ma può essere usato anche per colpire quelli avversari. In Ucraina sono stati registrati blackout del funzionamento di Stalink ma non è chiaro se sono dovuti all’impiego sperimentale del Tobol-1 o di altri sistemi russi come i Tirada-2 (nella foto sotto) montati su camion e in grado di disturbare le comunicazioni satellitari incluse quelle che gestiscono l’impiego dei droni.

Sono stati individuate sei unità militari equipaggiate con i sistemi Tobol-1 in Russia, che “sembrano essere più avanzati di quanto si sapesse” come scrive il quotidiano statunitense:

Shcholkovo, regione di Moscow, unità militare 26178

Ulan-Ude, Buryatiya , unità militare 14129

Ussuriysk, regione di Primorskiy , unità 14038

Yeniseisk, Siberia unità 14058

Pionerskiy, regione di Kaliningrad unità 92626

Armavir, regione di Krasnodar, unità 20608.

SpaceX, società proprietaria di Starlink, non ha rilasciato commenti ma già lo scorso anno Musk aveva commentato i tentativi del Cremlino di colpire la sua tecnologia, scrivendo su Twitter nel maggio 2022 che i russi stavano presumibilmente intensificando i loro sforzi per attaccare Starlink. Un contesto che potrebbe spiegare Comprensibile quindi la ritrosia di Musk nell’esporre la rete satellitare commerciale a rappresaglie russe che potrebbero compromettere l’intero business di Starlink.

