I Typhoon italiani in Kuwait raggiungono le 7.000 ore di volo

Gli Eurofighter EF2000 Typhoon dell’Aeronautica Militare italiana basatio in Kuwait hanno raggounto le 7.000 ore volate effettuando più di 850 missioni, ricognendo 19.000 punti di interesse ed effettuando quasi 3.000 rifornimenti in volo. Attività che hanno l’obiettivo principale di fornire supporto aereo alla Coalizione internazionale istituita per contrastare le milizie dello Stato Islamico fornendo la propria capacità TACRECCE (Tactical Reconnaissance) e quella di DCA (Defensive Counter Air).

I velivoli F-2000 hanno inoltre svolto addestramento tattico aria-aria ed aria-suolo nelle aree dedicate in Kuwait. Ad oggi, sono state effettuate più di 70 missioni addestrative di CAS (Close Air Support) e Range (tiro al suolo), in collaborazione con la TACP (United States Air Force Tactical Air Control Party) e gli elicotteri AH-64 Apache della vicina base statunitense di Camp Buehring.

Il Task Group Typhoon, in seno all’Italian National Contingent Command Air – Kuwait, operativo in Kuwait dall’aprile 2019, insediato inizialmente presso la base aerea di Al Jaber, Kuwait, si è poi trasferito, nell’aprile 2021, nella sede attuale dell’aeroporto di Ali Al Salem. Nel corso degli anni ha visto avvicendarsi personale navigante e specialista del 4°, 36°, 37° e 51° Stormo dell’Aeronautica Militare, unitamente a quello di supporto proveniente dai diversi Enti di Forza Armata distribuiti sul territorio nazionale, dimostrando altresì l’eccellente capacità del personale di amalgamarsi velocemente e lavorare assieme.

Oltre al Task Group Typhoon, presso l’IT NCC AIR, operano anche il il Task Group Breus, il Task Group Araba Fenice, il Task Group Albatros e il Task Group Medal con velivoli dell’Aeronautica Militare e il Task Group SAMP/T SCUTUM dell’Esercito Italiano equipaggiato con sistema di difesa contraerea.

(con fonte comunicato Stato Maggiore Difesa)