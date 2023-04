KOREASAT 6A imbarcherà il payload SBAS di Thales Alenia Space per la navigazione satellitare

A seguito della firma del contratto per il satellite di telecomunicazioni KOREASAT 6A dello scorso settembre 2022, KT SAT Corporation Ltd. (KT SAT), il principale fornitore di servizi satellitari della Corea del Sud, e Thales Alenia Space, la joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno annunciano ieri che il satellite imbarcherà anche un payload SBAS (Satellite-Based Augmentation System) per migliorare la continuità e la disponibilità del sistema di navigazione satellitare coreano KASS (Korea Augmentation Satellite System).

Sviluppato fin dal 2016 da Thales Alenia Space insieme all’ Agenzia spaziale coreana (KARI), KASS è simile al Sistema europeo EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) . Questo sistema migliora le prestazioni di posizionamento e navigazione fornite dai sistemi satellitari globali di navigazione (GNSS) in diversi settori, in modo particolare nel campo dell’aviazione. È stato sviluppato per soddisfare gli standard internazionali dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), migliorando l’accuratezza e l’affidabilità dei segnali del sistema di posizionamento globale (GPS) e garantendo una maggiore sicurezza ed efficienza dei voli, riducendo, al contempo, l’impatto ambientale dei viaggi aerei.

Si prevede che KASS migliorerà l’errore di posizionamento GPS fino a 1-1,6 metri rispetto agli attuali 15-33 metri in tempo reale, per garantire l’affidabilità dei dati di geolocalizzazione in tutto il Paese. KASS, inoltre, è stato considerato come una tecnologia del futuro, in quanto potrebbe essere applicato a vari settori, soprattutto nel campo della sicurezza pubblica, trasporti, difesa e scienza.

Vorrei ringraziare KT SAT per la rinnovata fiducia in Thales Alenia Space” – ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space – “Imbarcare un payload SBAS costruito da Thales Alenia Space a bordo di KOREASAT 6A per il sistema KASS rafforza il nostro ruolo nella navigazione spaziale e dimostra il successo delle soluzioni europee di navigazione satellitare”.

“Una volta che il KASS sarà pienamente operativo, ci aspettiamo non solo che migliori la sicurezza dei voli, ma che offra anche la rotta aerea ottimale. Siamo molto lieti di svolgere un ruolo centrale nello sviluppo del KASS nell’ambito della partnership con Thales Alenia Space per la produzione del KOREASAT 6A” – ha dichiarato David Kyunmin Song, CEO di KT SAT .

In qualità di prime contractor del programma, Thales Alenia Space è responsabile della progettazione, della realizzazione, dei test e della consegna a terra del satellite nonché, in seguito, dei servizi di posizionamento orbitale e di collaudo in orbita. Thales Alenia Space, inoltre, si occuperà della formazione e del supporto al team di ingegneri del cliente in loco e fornirà assistenza operativa per tutta la durata di vita del satellite.

KOREASAT 6A sostituirà l’attuale satellite KORESAT 6 e fornirà alla Corea del Sud sia il servizio satellitare fisso (FSS) che il servizio satellitare di trasmissione (BSS). Sarà posizionato in orbita geostazionaria a 116° Est. Realizzato sulla piattaforma collaudata Spacebus 4000B2 di Thales Alenia Space, KOREASAT 6A sarà dotato di sei transponder BSS e 20 transponder FSS per la copertura di tutta la Corea del Sud. Con la consegna prevista per il quarto trimestre del 2024, KOREASAT 6A peserà circa 3,5 tonnellate al lancio e avrà una aspettativa di vita di 15 anni.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space