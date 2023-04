Missili anticarro Spike anche per l’Esercito Svizzero

L’Esercito Svizzero si doterà di un nuovo missile anticarro in sostituzione dell’ormai vetusto TOW in servizio dal 1990. L’Ufficio Federale per l’Armamento (Armasuisse) ha scelto come successore il missile israeliano SPIKE LR2, già in dotazione a numerosi eserciti europei incluso quello italiano. La proposta di acquisto sarà presentata al Parlamento all’inizio di aprile per l’approvazione nel programma sull’esercito 2024, si legge in una nota di Armasuisse.

Missile leggero, lo SPIKE LR2, che può ingaggiare bersagli fino a 5,5 chilometri di distanza e sarà utilizzato dalla fanteria svizzera inizialmente come sistema mobile per venire probabilmente integrato su veicoli ruotati in un secondo tempo .

Il costruttore Eurospike è una joint venture tra le aziende Diehl Defence GmbH, Rheinmetall Electronics GmbH e Rafael Advanced Defense Systems con sede a Röthenbach a.d. Pegnitz. La fabbricazione avviene in gran parte in Germania ma sviluppo e progettazione sono concentrati in Israele.

Foto Eurospike