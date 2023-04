Munizioni per l’Ucraina: Thierry Breton in visita a Simmel e Leonardo-Oto Melara

A seguito dell’incontro che il Commissario Europeo per il mercato interno, Thierry Breton, ha avuto con il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante il quale sono stati trattati anche i temi riguardanti la sicurezza in Europa e il rafforzamento delle sinergie per dare più competitività al settore europeo dell’industria della Difesa, il commissario Breton ha visitato ieri gli stabilimenti industriali della Società Simmel Difesa di Colleferro (RM) e di Leonardo – Oto Melara (Divisione Sistemi di Difesa) di La Spezia, accompagnato dal Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, generale Luciano Portolano.

Lo ha annunciato un comunicato di Segredifesa. La visita del commissario Breton sembra incentrata sui programmi varati dalla UE per sostenere l’aumento della produzione di munizioni a sostegno dello sforzo bellico dell’Ucraina e per incrementare le riserve delle forze armate europee.

Durante le visite, inserite nell’ambito del viaggio istituzionale in Italia, la commissione UE è stata ricevuta dall’Amministratore Delegato di Simmel, Ing. Paolo Reginaldi, nello stabilimento di Colleferro e dai Consiglieri Delegati di Leonardo per la Divisione Elettronica, Ing. Gabriele Pieralli, e per la Defence System Business Unit, Ing. Marco De Fazio, in quello di La Spezia.

Al termine degli incontri, durante i quali sono state evidenziate le capacità produttive degli stabilimenti al fine di poter fornire un sostegno all’UE attraverso l’utilizzo dei fondi comunitari, “il commissario Breton ha espresso soddisfazione per la giornata di conoscenza delle due eccellenze dell’industria italiana di settore, con particolare riferimento ai sistemi e alle tecnologie esistenti in grado di rispondere ai nuovi e più sfidanti requisiti per la Difesa e per il sistema industriale europeo” – si legge nel comunicato.

Il Consiglio Ue ha adottato ieri un pacchetto di aiuti del valore di un miliardo di euro nell’ambito della European Peace Facility (EPF) destinati alle forze armate ucraine. La misura consentirà all’Unione di rimborsare gli Stati membri per le munizioni donate a Kiev dalle scorte esistenti o provenienti dal riorientamento degli ordini esistenti nel periodo dal 9 febbraio al 31 maggio 2023.

“Con la decisione di oggi – ha spiegato l’Alto Rappresentante Josep Borrell – rendiamo operativa la prima parte dello storico accordo raggiunto dai leader dell’Ue per sostenere la fornitura immediata di munizioni di artiglieria per un valore di un miliardo di euro per le forze armate ucraine”. La decisione attua la prima parte dell’accordo del Consiglio del 20 marzo 2023 su un approccio a tre binari, teso ad accelerare la consegna e l’approvvigionamento congiunto di munizioni di artiglieria all’Ucraina.

Insieme alle precedenti sette tranches, la misura adottata ieri porta il contributo totale dell’Ue per l’Ucraina nell’ambito dell’EPF a 4,6 miliardi. Le precedenti misure di assistenza sono state concordate il 28 febbraio, 23 marzo, 13 aprile, 23 maggio, 21 luglio, 17 ottobre 2022 e 2 febbraio 2023.