Ammodernati i radar controbatteria COBRA

HENSOLDT ha annunciato di aver completato l’ammodernamento dei sistemi di test di base del radar di localizzazione dell’artiglieria (controbatteria) COBRA, in servizio con diversi eserciti della NATO. Nell’ambito di un contratto del valore di diversi milioni di euro assegnato a ESG Elektroniksystem – und Logistik-GmbH dall’Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, OCCAR) per conto di Germania e Francia, HENSOLDT ha sostituito il Radar Target Generator (RTG) e il COBRA Radar Environment Simulator (CRES), elementi indispensabili per determinare l’implementazione ottimale e testare le prestazioni del sistema.

L’RTG è progettato per generare ritorni radar primari e può essere posizionato nel campo lontano del radar per simulare le traiettorie del bersaglio. Il nuovo RTG tiene conto dei cambiamenti dei requisiti operativi delle nazioni utenti, come implementazioni a lungo termine in luoghi fissi, funzionamento simultaneo di diversi sistemi e missioni di sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il CRES è l’elemento chiave per testare e verificare le prestazioni del radar COBRA in un ambiente di laboratorio con traiettorie del bersaglio riproducibili. Genera ritorni radar artificiali che consentono di simulare tutti i tipi di proiettili balistici (missili, granate da mortaio, obici o proiettili da cannone).

I contratti di ammoderrnamento con ESG includono un nuovo processore di segnale, un nuovo sistema di navigazione realizzato da IMAR e Thales (che rimpiazza il giroscopio laser integrando capacità GPS che migliorano la precisione) ed un nuovo software.

COBRA è un sistema radar mobile per la localizzazione di postazioni di artiglieria e missili e per il calcolo anticipato della traiettoria di volo di tali munizionamenti al fine di dare preallarme e consentire un’azione protettiva e di risposta.

Sviluppato dal consorzio Euro-Art International EWIV comprendente HENSOLDT, Airbus Defence and Space, Thales e Lockheed Martin ed entrato in servizio nel 2007 con le forze armate tedesche, francesi e britanniche. Oggi numerosi esemplari in varie configurazioni sono schierate da nazioni NATO e all’esterno dell’Europa (Turchia e Giordania) mentre l’anno scorso la Germania ha ceduto 40 sistemi radar COBRA all’Ucraina .

(con fonte comunicato Hensoldt)