Anche i piloti della RAF sui addestreranno presso l’IFTS di Decimomannu

Il 13 maggio, nell’ambito del secondo giorno di lavori all’AeroSpace Power Conference, l’Aeronautica Militare e la Royal Air Force (RAF) hanno siglato un accordo per l’addestramento (Fase IV) di Student Pilots (Allievi Piloti) e Instructor Pilots (Piloti Istruttuori) presso l’International Flight Training School di Decimomannu (CA). L’arrivo dei primi due Student Pilots inglesi all’IFTS è previsto per luglio ed entro il 2023 saranno quattro i piloti della RAF in Sardegna.

Questo accordo ribadisce in modo sostanziale quanto affermato lo scorso 11 maggio a Decimomannu dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. Luca Goretti, in occasione della presentazione del nuovo campus dell’IFTS: “Attraverso questa struttura internazionale abbiamo dimostrato che siamo leader nel settore dell’addestramento al volo”. Il nuovo campus si sviluppa su una superficie complessiva di 130.000 mq (pari a 18 campi di calcio) e può contare su infrastrutture moderne e tecnologicamente all’avanguardia a partire dal Ground Based Training System (GBTS).

L’International Flight Training School (IFTS) è un’eccellenza italiana di valore internazionale, frutto della collaborazione tra l’Aeronautica Militare e Leonardo nonché punto di riferimento per l’addestramento avanzato dei piloti militari delle aeronautiche di tutto il mondo che volano su caccia tecnologicamente avanzati, come ad esempio i velivoli Eurofighter o F-35. I primi corsi sulla base di Decimomannu sono iniziati già a luglio 2022 ospitando, oltre ad allievi italiani, anche paesi stranieri come Qatar, Giappone, Germania, Singapore, Austria, Canada, Arabia Saudita.

Fonte: comunicato Aeronautica Militare