Droni turchi Bayraktar TB2 per le forze di sicurezza del Kosovo

Le forze di sicurezza del Kosovo hanno ricevuto cinque droni Bayraktar TB2 di Türkiye quasi sette mesi dopo la firma dell’accordo da parte del ministro della Difesa kosovaro Armend Mehaj, secondo quanto riportato il 19 maggio dal portale KlanKosova ripreso dall’agenzia di stampa turca Anadolu.

”I droni d’attacco sono arrivati in Kosovo dalla Turchia dopo quasi sette mesi dalla firma del contratto con la società produttrice” (Baykar) ha detto il ministro. Anche Albania e Serbia hanno ribadito l’intenzione di acquistare i droni turchi e il governo di Tirana ha reso noto che saranno presto in servizio e che in Europa sono già stati acquisiti a Ucraina e Polonia.

Le forze di sicurezza del Kosovo hanno ricevuto i droni durante l’inizio della grande esercitazione internazionale Defender Europe 2023 guidata dagli Stati Uniti che vi impiegheranno 7.-000 militari e che vedrà la presenza di 1.300 militari kosovari al fianco di 17 mila della NATO provenienti da Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

L’esercitazione è stata inaugurata il 21 maggio e si svilupperà sul territorio del Kosovo (candidato a entrare nella NATO) fino al 5 giugno interessando in particolare l’aeroporto di Gjakova e la località di Boka.

Foto Anadolu