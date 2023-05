I sottomarini italiani al Qatar e la vicenda delle spie indiane di Israele

Restano in carcere gli 8 cittadini indiani, tutti ex ufficiali della Marina di Nuova Delhi e dipendenti membri della società indiana con sede in Qatar Dahra Global Technologies and Consulting Services, attiva nel settore della progettazione e consulenza per la Difesa e addestramento navale che forniva servizi di addestramento, logistica, addestramento e manutenzione alla Marina del Qatar e consulenza al programma volto a ottenere nuova classe di sottomarini progettati dall’italiana Fincantieri.

Gli indiani sono stati arrestati nell’agosto 2022 con l’accusa di aver fornito a Israele informazioni sulla nuova classe di sottomarini: Dahra Global, che aveva circa 150 dipendenti, è stata chiusa dalle autorità qatarine come il suo sito internet ed entro fine maggio i 75 dipendenti indiani dell’azienda dovranno lasciare il Qatar (secondo il quotidiano pakistano The News International la maggior parte sono ex membri della Marina Indiana).

Degli otto incarcerati (gli ex-ufficial Navtej Singh Gill, Birendra Kumar Verma, Saurabh Vasisht, Amit Nagpal, Purnendu Tiwari, Sugunakar Pakala, Sanjeev Gupta e il marinaio Ragesh) sei rischiano in teoria anche la pena di morte come ha evidenziato al-Jazira, in base alle leggi del Qatar.

I diplomatici di Nuova Delhi hanno potuto incontrarli ma non sono riusciti a ottenere il loro rilascio poiché le autorità di Doiha hanno dichiarato di possedere prove che indicano lo spionaggio a favore di Israele: una prima udienza del processo si era tenuta il 29 marzo e una seconda il 3 maggio in cui il tribunale ha aggiornato l’udienza (come riferisce The Indian Express) senza aver reso noti i capi d’accusa e dopo che l’avvocato difensore ha informato il giudice di non aver ricevuto tutti i documenti e le prove presentate dall’accusa.

Il Qatar ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) nel 2020 con Fincantieri per la realizzazione di una classe di sottomarini (i primi per una flotta araba del Golfo Persico) nell’ambito di un programma più ampio che ha visto Fincantieri costruire ben 7 unità della nuova flotta qatarina, una nuova base navale idonea alla manutenzione delle navi oltre a un centro operativo navale realizzato da Leonardo.

I sottomarini per il Qatar dovrebbero essere una versione più piccola (e più adatta ai bassi fondali del Golfo Persico) dei battelli U212 Near Future Submarine, in costruzione per la Marina Italiana.

Un articolo dell’indiano Sunday Guardian del 22 aprile evidenzia come l’incarico di consulenza ricoperto dal Dahra Global sia stato affidato alla società Advanced Services and Maintenance (ASM) che farebbe capo all’omanita Khamis Al Ajmi, ex comandante di squadrone presso la Royal Oman Air Force e che è stato amministratore delegato di Dahra al punto da venire arrestato nell’agosto scorso insieme agli 8 indiani dalle autorità del Qatar per venire poi rilasciato nel novembre 2022.

L’aspetto ambiguo della vicenda evidenziato dal Sunday Guardian non riguarda solo il ruolo di al-Ajmi, ma il fatto che ASM, che ha rilevato il contratto annullato a Dahra Global in vigore fino al 2029, abbia affidato le attività di cooperazione con la Marina del Qatar nel programma per i sottomarini a due esperti francesi. Superfluo ricordare che anche nel settore navale la Francia è acerrimo rivale dell’Italia e che la commessa a Fincantieri per la flotta di superficie e oggi subacquea al Qatar (cliente consolidato dell’industria della Difesa d’Oltralpe) non è mai stata “digerita” a Parigi.

Il caso dello spionaggio a favore di Israele ha inoltre portato il Qatar a rinunciare al tradizionale ruolo di cooperazione con l’India nel supporto e addestramento alla propria Marina sostituendolo con una società, ASM, che impiega personale specializzato omanita, francese e britannico.

Doha News ha evidenziato come “ASM sta rilevando tutte le risorse di Dahra Global ma non è stata fornita alcuna informazione in merito alla possibilità che la neonata azienda porterà avanti il progetto top secret avviato da Dahra”.

Israele non ha commentato la vicenda ma è ovvio che abbia interesse a monitorare ogni sviluppo delle flotte arabe specie nel settore subacqueo dove Gerusalemme gode da sempre di un vantaggio assoluto nei confronti dei paesi del Medio Oriente in cui sottomarini sono presenti solo nelle flotte di Egitto e Iran.

La Marina pakistana, che dispone di mini sottomarini costruiti dall’Italia, ha rafforzato i legami con il Qatar e nell’agosto scorso, all’epoca degli arresti a Doha, i media indiani avevano accusato il Pakistan di aver diffuso notizie fuorvianti attraverso i social che avrebbero influenzato la decisione qatarina di procedere agli arresti.