L’israeliana BIRD installa sistemi di autodifesa AMPS sui Mi-171 cechi

La società israeliana BIRD AeroSystem, sviluppatore di sistemi di protezione missilistica aerea (AMPS) e soluzioni di sorveglianza, informazione e osservazione aerea, ha annunciato il completamento di un contratto (annunciato nell’aprile del 2021 sul nostro canale Telegram) per dotare gli elicotteri Mil Mi-171Sh dell’Aeronautica Militare ceca con sistemi di autodifesa AMPS appositamente progettati.

L’Aeronautica Ceca utilizza i kit AMPS dell’israeliana BIRD da oltre 15 anni e questi sistemi sono operativi sui Mi-17/171 impiegati in diverse zone di conflitto, incluso l’Afghanistan.

Il kit antimissile AMPS (Airborne Missile Protection Systems) di BIRD AeroSystem per i Mi-17/171 cechi include nel dettaglio sensori di prossimità missilistici MACS (Missile Approach Confirmation Sensor) e il sistema di autodifesa radar optoelettronico SPREOS (Self Protection Radar Electro-Optic System) con il sistema DIRCM (Directed Infra-Red Counter-Measures) per contrastare i missili a ricerca di calore.

Il kit di produzione israeliana è progettato chiaramente per rilevare, testare e respingere automaticamente gli attacchi missilistici terra-aria dei sistemi portatili MANPADS attraverso l’uso combinato ed efficace di esche e del sistema DIRCM.

Secondo il database Shephard Defence Insight, la Repubblica Ceca attualmente gestisce 17 elicotteri Mil Mi-171Sh che dovrebbero essere ritirati dall’Aeronautica non prima del 2045 considerato che questi elicotteri sono stati recentemente oggetto di aggiornamento e potenziamento da parte della società LOM Praha, così come riportato da Analisi Difesa nel febbraio del 2021.