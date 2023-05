Nuovi dettagli sul missile aria-terra russo LMUR

Il noto esperto d’aviazione russa Piotr Butovsky ha parlato del nuovo missile guidato aria-terra russo LMUR (in russo Lyogkaya Mnogotselevaya Upravlayemaya Raketa, o Missile guidato multiuso leggero), noto anche come “Izdelye 305”. e sviluppato dalla società KB Mashinostroyeniya, controllata da Rostec.

Secondo Butovsky questo missile è stato utilizzato dall’elicottero da combattimento Mil Mi-28NM già dal 2019. Nonostante l’indicazione “leggero” l’arma in questione è due volte più pesante dei classici missili guidati 9M120 “Ataka” o 9M123 “Chrysanthemum” utilizzati spesso dagli elicotteri russi.

La portata del LMUR raggiunge i 14,5 km, una distanza che garantisce la sicurezza dell’equipaggio evitando di entrare nei settori difesi dai MANPADS e dai sistemi SAM a corto raggio; anche in questo caso parliamo di un valore doppio rispetto a quello di altri missili in dotazione ai vari Ka-52 e Mi-28.

La versione da addestramento del razzo si chiama “Izdelye 305UL” (“lancio di addestramento”) e differisce dalla variante da combattimento per una serie di ali di dimensioni ridotte e non pieghevoli oltre ad essere privo di testata esplosiva.

Nel muso è presente una testa di ricerca ottica (GOS) 9-B-7755, il sistema di guida è costituito da un autopilota inerziale, un radioaltimetro e un ricevitore di navigazione satellitare BNAP-305 che funziona con i sistemi GLONASS e GPS; il peso della testata a frammentazione (HE) è di 25 kg (per un peso totale di 105 kg) e la velocità massima è di 230 m/s.

Il LMUR è un’arma “lancia e dimentica” imbarcabile sull’elicottero Mil Mi-28NM “Havoc” in teoria fino a 8 esemplari su quattro piloni APU-L (due per pilone), ma nella documentazione fotografica mostrata finora si osservano solo due missili per velivolo.

Il pilone APU-L è dotato di due cappucci protettivi, uno per ogni missile, che si sollevano immediatamente prima del puntamento e lancio. Sebbene Butovsky abbia menzionato esclusivamente gli Havoc in realtà più fonti ritengono che il missile venga impiegato anche dai Kamov Ka-52 nel recente conflitto in Ucraina.

Il LMUR è stato infatti utilizzato spesso contro le strutture e i mezzi militari di Kiev, mostrando in quel contesto una precisione notevole, certo superiore a quella dei razzi non guidati utilizzati ampiamente da entrambe le fazioni in lotta attraverso il cosiddetto lancio in modalità parabolica al fine di non entrare nel raggio d’azione delle difese aeree a breve raggio nemiche, il tutto ovviamente a discapito della precisione.

Foto Rostec