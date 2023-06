A Le Bourget Segredifesa firma accordi bilaterali con la Francia

La visita del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, al 54° International Paris Air Show (SIAE2023) di Parigi è stata l’occasione per incontrare il Delegato Generale della Direzione Generale degli Armamenti francese, Generale di Corpo d’Armata Thierry Carlier, e firmare congiuntamente sia la Roadmap Capability, inerente il procurement e l’individuazione di programmi di possibile cooperazione tra le parti, che il Memorandum of Understandig relativo al Mid-Life Upgrade delle unità navali classe Horizon, che prevede l’ammodernamento delle stesse a cura della Join Venture NAVIRIS.

Le attività discendono dal Trattato del Quirinale, firmato a Napoli nel febbraio 2020 tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente francese, che individua i programmi di possibile cooperazione tra le parti per intensificare il dialogo nei settori tecnico e operativo della difesa e sviluppare la cooperazione nel settore dell’accrescimento di capacità d’interesse comune.

Inoltre, esso prevede anche l’impegno a rafforzare la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza, promuovendo delle alleanze strutturali, e rafforzando la collaborazione nel settore spaziale, al fine di migliorare le capacità di operare congiuntamente nello spazio.

L’incontro bilaterale, svolto in un clima di cordialità e grande amicizia, ha permesso non solo di consolidare gli ottimi rapporti inerenti la cooperazione bilaterale con la Francia nello specifico settore del procurement, ma anche di dare maggior impulso alle capacità tecnologiche ed industriali di livello strategico per entrambi i Paesi attraverso la partecipazione a programmi di sviluppo internazionale.

Fonte: comunicato Segredifesa