L’ Agenzia Industrie Difesa al Seafuture

Con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze industriali del settore del mare e l’innovazione tecnologica, è stata inaugurata ieri l’ottava edizione di Seafuture, all’interno della base navale di La Spezia. Partecipa l’Agenzia Industrie Difesa con un proprio stand dedicato alle produzioni delle sue unità produttive tra cui l’Arsenale Militare di Messina, la Corderia di Castellammare di Stabia e lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre.

In evidenza le attività di cooperazione internazionale, le produzioni di munizionamento di medio e grosso calibro per applicazioni navali e terrestri, e i giubbetti antiproiettile in varie configurazioni prodotti e assemblati in collaborazione con Consorzio PBI.

Ben rappresentate le attività navali con le prestigiose produzioni di cordame dello storico Stabilimento Militare Produzione Cordami, unico fornitore dei velieri della Marina Militare tra cui l’Amerigo Vespucci. Diverse le configurazioni del cordame esposto come cavi piano in fibra naturale, sagolette e manufatti artigianali realizzati a mano dagli operai della Corderia, salvaguardia della tradizione marinaresca italiana.

I servizi e le strutture offerte dall’Arsenale Militare di Messina protagonisti dei video dimostrativi insieme alle attività di demilitarizzazione attraverso i forni rotativi e statici degli impianti di termodistruzione.

Fonte: comunicato AID