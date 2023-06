Cy4Gate nel segmento STAR di Borsa Italiana

Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, si congratula oggi con CY4GATE Group per il passaggio da Euronext Growth Milan al segmento Euronext STAR Milan.

CY4GATE Group è stata fondata nel 2014 con lo scopo di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. CY4GATE Group è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di Cyber Intelligence & Cyber Security espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, istituzioni e aziende sul territorio nazionale e sul mercato estero. CY4GATE Group porta a 73 il numero totale di società quotate sul segmento Euronext STAR Milan.

CY4GATE Group rappresenta la ventisettesima società che effettua un passaggio di mercato da Euronext Growth Milan a Euronext Milan, il sedicesimo passaggio al segmento Euronext STAR Milan e la ottava ammissione sul mercato principale.

Domitilla Benigni, Presidente di CY4GATE Group, ha commentato: “Dopo la quotazione del giugno 2020 sul mercato Euronext Growth Milan, questo passaggio è motivo di grande orgoglio a riconoscimento dell’efficacia della nostra visione industriale di azienda di prodotto ad alta tecnologia che vuole porsi come un centro di competenza cyber in Italia ed Europa.

E’ un progetto in cui Elt Group ha creduto dall’inizio per potenziare le capacità cyber nel dominio difesa, sviluppando una sovranità tecnologica cyber a beneficio del mondo delle imprese ed istituzioni. Un passo importante per la società grazie ad una moderna corporate governance e trasparenza verso gli investitori, che si impegna a rispettare criteri di eccellenza accedendo ad una maggiore liquidità del titolo”.

Emanuele Galtieri, CEO di CY4GATE Group (nella foto a sinistra), ha commentato: “Questo momento rappresenta per noi un rilevante e atteso traguardo ma, allo stesso tempo, segna l’avvio di un nuovo corso, certamente più sfidante, ma anche foriero di importanti soddisfazioni.

CY4GATE ha negli anni dimostrato solidità, elevata propensione all’innovazione e all’internazionalizzazione e sostenibilità del business su mercati ad alto potenziale: l’accesso allo STAR fungerà da boost in tal senso, accrescendo la visibilità del brand.

Sentimenti di gratitudine vanno a tutto il team che con tenacia ed entusiasmo ha lavorato per rendere possibili gli obiettivi sfidanti che nel triennio l’azienda si è posta consentendole di confermare e consolidare la strategia aziendale definita sin dall’IPO del giugno 2020 su Euronext Growth Milan”.

Fonte. comunicato CY4GATE

Nella foto d’apertura: Domitilla Benigni, Presidente CY4GATE Group, Emanuele Galtieri, CEO di CY4GATE Group e Marco Latini, CFO di CY4GATE Group, hanno suonato la campanella in occasione dell’apertura dei mercati questa mattina per celebrare la quotazione della società.