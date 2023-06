Italia, Francia e Gran Bretagna firmano una lettera d’intenti sul programma FC/ASW

In occasione del salone di Le Bourget 2023 e della visita del Ministero della Difesa italiano Guido Crosetto in Francia, le autorità del procurement della Difesa francese, britannica ed italiana hanno siglato congiuntamente martedì scorso 20 giugno una lettera d’intenti relativa al programma FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon) o FMAN/FMC (Futur missile antinavire / Futur missile de croisière), confermando la loro volontà di estendere la cooperazione franco-britannica al partner italiano.

Attualmente in una fase di preparazione e riduzione dei rischi, il programma franco-britannico FCASW mira a sviluppare una nuova generazione di missili per rinnovare la capacità antinave a lungo raggio e di attacco in profondità di entrambe le nazioni.

Il programma mira a sostituire i missili da crociera aviolanciabili SCALP EG/Storm Shadow, in servizio con le forze aeree francesi e britanniche, così come i missili aviolanciabili ed antinave lanciati da unità di superficie Exocet in Francia e Harpoon in Gran Bretagna.

Successivamente al lancio della fase di studio concettuale congiunta nel 2017, ha fatto seguito la fase preparatoria e di riduzione dei rischi nel febbraio 2022, che vede la maturazione dei due concetti di sistemi d’arma in vista della decisione di procedere con la fase di sviluppo del programma.

Con la firma della lettera d’intenti, secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa francese, si apre una fase di dialogo tra i tre Paesi destinata a gettare le basi per la fase di sviluppo che dovrà seguire a quella in corso. L’obiettivo sempre secondo quanto affermato dal Ministero della Difesa francese, è quello di avere una capacità operativa di ‘deep strike’ entro il 2030.

Questa nuova fase del programma rafforzerà la base industriale e tecnologica della difesa europea attorno al gruppo MBDA, leader europeo nel campo dei missili. Con l’assegnazione del contratto per la fase in corso nel febbraio 2022, MBDA sta maturando le tecnologie ed i sistemi volti a migliorare la sopravvivenza, la portata e la letalità dei missili antinave e da crociera lanciati da aerei e da unità navali.

Secondo quanto dichiarato da MBDA, questi lavori di preparazione si concentrano sullo sviluppo coordinato di un programma per sistemi d’arma d’attacco in profondità ed antinave ‘pesanti’ di nuova generazione. Si sta lavorando a due concetti missilistici complementari, che dovrebbero essere messi in campo alla fine del decennio: un concetto di missile subsonico a bassa segnatura e un concetto di arma supersonica, altamente manovriera.

L’attuale fase del programma è finanziata in parti uguali da Francia e Gran Bretagna per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro, con la ‘equa suddivisione’ del carico di lavoro tra MBDA France e MBDA UK. Il programma – e quindi la relativa fase di sviluppo – è previsto che venga lanciato nel 2024, secondo quanto dichiarato dalla medesima autorità in occasione del salone di Eurosatory nel giugno 2022.

E’ ormai da tempo che l’Italia mostrava interesse alla partecipazione al programma anglo-francese, necessitando in futuro del rimpiazzo della capacità offerta dallo Storm Shadow in servizio con l’Aeronautica Militare e dalla famiglia Teseo in servizio con la Marina Militare.

La partecipazione a tale programma è inoltre destinata a creare il necessario know-how atto a mantenere un vantaggio tecnologico e quindi una capacità di deterrenza e difesa per fronteggiare le future minacce, oltre ad una capacità sovrana condivisa con gli altri due Paesi a livello europeo, senza dimenticare le ricadute per quanto riguarda l’export verso altri paesi alleati ed amici.

Mentre al pari delle altre due nazioni, SGD/DNA, MBDA e l’Aeronautica Militare Italiana (AMI) sono coinvolti nel programma d’ammodernamento di mezza vita del sistema Storm Shadow, nel campo navale è stato necessario lanciare il programma Teseo Mk2/E destinato a rimpiazzare le più datate versioni della famiglia Otomat/Teseo secondo i requisiti, le tempistiche ed il budget a disposizione della Forza Armata e della Difesa.

Il Teseo Mk2/E è un sistema d’arma altamente subsonico e ridotta segnatura, caratterizzato da una lunga portata, capacità di aggiornamento in volo della missione, sistema di guida ed attacco terminale di nuova generazione. In aggiunta ad un sistema che consente la designazione laser esterna, il Teseo Mk2/E sarà equipaggiato con un seeker a radio frequenza con antenna a scansione elettronica attiva (AESA) di nuova generazione.

Ed è proprio questa tecnologia, unitamente agli altri sviluppi di MBDA Italia e dell’industria nazionale, come appunto il seeker co-sviluppato insieme a Leonardo, che potranno essere portati in dote dall’Italia per la fase di sviluppo del programma.