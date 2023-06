Putin rinsalda l’unità della Russia, già in costruzione le basi per la Wagner in Bielorussia

Mentre Vladimir Putin cerca di rincuorare i russi dopo la rivolta di Evgeny Prigozhin con un discorso che richiama l’unità nazionale, giungono indiscrezioni circa il trasferimento in Bielorussia dei “patrioti ribelli” della compagnia militare privata Wagner destinate a suscitare qualche interrogativo.

La testata indipendente russa Verstka ha riferito che è in fase di costruzione a Osipovichi, nella regione bielorussa di Mogilev a 200 chilometri dal confine con l’Ucraina, il primo campo militare per gli uomini del Gruppo Wagner “esiliati” dalla Russia e destinato ad accogliere 8mila combattenti

La notizia, se trovasse ulteriori riscontri, confermerebbe quanto anticipato domenica dal portavoce del Cremlino Dimitry Peskov che aveva annunciato che gli uomini della Wagner che avevano seguito Prigozhin nell’insurrezione sarebbero stati trasferiti in Bielorussia, dove peraltro potrebbero rivelarsi molto utili al presidente Lukashenko (nella foto sotto).

I numeri forniti dimostrerebbero inoltre, se trovassero conferma, che dei 25 mila combattenti della Wagner dichiarati da Prigozhin meno di un terzo ha partecipato all’insurrezione anche se le fonti sentite dal Verstka riferiscono della prossima realizzazione di diversi campi, senza specificare se ospiteranno nuove reclute “wagneriane” o altri combattenti mandati “in esilio” da Mosca.

Una fonte vicina ai vertici della regione di Mogilev, ha confermato che le autorità sono state incaricate di costruire un campo per le PMC nella regione mentre anche diversi parenti dei combattenti della Wagner hanno confermato a Verstka che molti combattenti saranno inviati in Bielorussia inclusi quelli che avevano preso il controllo di Rostov il 24 giugno.

Minsk e Mosca temono che ucraini e alleati della NATO puntino a scatenare un’insurrezione in Bielorussia tenuto conto che polacchi, baltici e ucraini addestrano da tempo le milizie dei ribelli bielorussi fuggiti nei paesi confinanti e già impiegati in battaglia contro i russi al fianco delle truppe di Kiev.

L’aspetto che suscita perplessità è che poche ore dopo l’annuncio del portavoce del Cremlino Dimitri Peskov (e alcune ore prima del discorso alla nazione pronunciato ieri sera da Putin), in Bielorussia fossero già in corso i lavori per realizzare una base per i contractors della PMC Wagner.

Si rafforza quindi l’ipotesi che il trasferimento oltre confine della Wagner e del suo capo fosse già in programma da tempo consentendo a Putin e al ministero della Difesa di liberarsi della figura sempre più ingombrante e fuori controllo di Prigozhin ma mantenendo la PMC Wagner al servizio della Federazione Russa, nel vicino paese alleato al riparo dalla legge varata il 10 giugno che impone a tutti i gruppi militari privati di firmare un contratto con la Difesa ponendosi sotto il comando e controllo delle forze armate.

Ieri sera lo stesso Prigozhin ha reso pubblico tramite il suo canale Telegram (che Mosca non ha mai spento) un audio di ben 11 minuti in cui nega che l’obiettivo fosse di compiere un colpo di stato spiegando che a “Marcia della Giustizia” era motivata dalla volontà di impedire lo scioglimento della Wagner come conseguenza del rifiuto di firmare entro fine mese il contratto con il ministero retto da Sergei Shoigu e in risposta al bombardamento aereo subito dai suoi uomini ma smentito da Mosca.

La marcia della colonna della Wagner su Mosca puntava a “mettere di fronte alle proprie responsabilità” i colpevoli dell’andamento disastroso dell’Operazione Militare Speciale, ha detto Prigozhin aggiungendo di aver colpito gli elicotteri che attaccavano la sua colonna per autodifesa.

Prigozhin afferma di aver fermato l’insurrezione per “evitare un bagno di sangue e di versare sangue russo” grazie alla mediazione di Aleksandr Lukashenko.

Nel lungo discorso Prigozhin non ha risparmiato nuove critiche al ministero della Difesa sottolineando che sua “Marcia per la Giustizia” ha evidenziato le carenze dell’apparato di sicurezza interna russo rivendicando che i suoi uomini avrebbero avuto successo il 24 febbraio 2022 se a loro fosse stato affidato il fallito blitz a Kiev.

Prigozhin riesce quindi a uscire testa alta e soprattutto ancora attaccata al collo (almeno per ora) dalla ribellione che ha guidato e del resto Putin, nel discorso alla nazione tenuto ieri sera, ha definito “traditori” gli organizzatori dell’insurrezione ma ha riconosciuto il patriottismo e l’eroismo in battaglia degli uomini della Wagner.

Questo il testo completo del discorso.

Oggi mi rivolgo ancora una volta a tutti i cittadini della Russia. Vi ringrazio per la vostra resistenza, la vostra unità e il vostro patriottismo. Questa solidarietà civica ha dimostrato che qualsiasi ricatto, qualsiasi tentativo di creare disordini interni è destinato a fallire.

Ripeto, c’è stato il massimo consolidamento della società, dell’esecutivo e del legislativo a tutti i livelli. Una posizione ferma e inequivocabile di sostegno all’ordine costituzionale è stata assunta dalle organizzazioni pubbliche, dalle confessioni religiose, dai principali partiti politici e praticamente dall’intera società russa. Tutti erano uniti e accomunati dalla cosa principale: la responsabilità per il destino della Patria.

Sottolineo che fin dall’inizio degli eventi sono state prese immediatamente tutte le decisioni necessarie per neutralizzare la minaccia, proteggere l’ordine costituzionale, la vita e la sicurezza dei nostri cittadini.

Un’insurrezione armata sarebbe stata stroncata in ogni caso. Gli organizzatori dell’ammutinamento, nonostante la loro perdita di rilevanza, non potevano non capirlo. Hanno capito tutto, compreso il fatto che hanno intrapreso un’azione criminale per dividere e indebolire il Paese, che ora si trovava ad affrontare un’enorme minaccia esterna, una pressione senza precedenti dall’esterno. Quando i nostri compagni muoiono al fronte con le parole “Non un passo indietro!

Tuttavia, gli organizzatori dell’ammutinamento, avendo tradito il loro Paese, il loro popolo, hanno tradito anche coloro che hanno trascinato nel crimine. Mentendo loro, spingendoli alla morte, sotto il fuoco, per sparare ai loro stessi compagni.

Questo era l’esito – il fratricidio – che volevano i nemici della Russia: i neonazisti di Kiev, i loro patroni occidentali e tutti i tipi di traditori nazionali. Volevano che i soldati russi si uccidessero a vicenda, volevano che soldati e civili morissero, in modo che alla fine la Russia perdesse e la nostra società si dividesse e soffocasse in una sanguinosa lotta intestina.

Si sono sfregati le mani, sognando di vendicarsi dei loro fallimenti al fronte e durante la cosiddetta controffensiva, ma hanno sbagliato i calcoli.

Ringrazio tutti i nostri militari, le forze dell’ordine e i servizi speciali che hanno ostacolato gli insorti, che sono rimasti fedeli al loro dovere, al loro giuramento e al loro popolo. Il coraggio e l’abnegazione degli eroici aviatori caduti hanno fatto sì che alla Russia fossero risparmiate le tragiche conseguenze distruttive.

Allo stesso tempo sapevamo e sappiamo che la stragrande maggioranza dei combattenti e dei comandanti del gruppo Wagner sono anche patrioti della Russia, devoti al loro popolo e allo Stato. Lo hanno dimostrato con il loro coraggio sul campo di battaglia, liberando il Donbass e la Novorossiya. È stato fatto un tentativo di usarli in modo oscuro contro i loro fratelli in armi, con i quali hanno combattuto insieme per il bene del Paese e del suo futuro.

Pertanto, fin dall’inizio degli eventi, sono state prese misure su mia diretta istruzione per evitare un grande spargimento di sangue. Ci volle anche del tempo, tra l’altro, per dare a coloro che avevano commesso un errore la possibilità di rinsavire, di rendersi conto che le loro azioni erano fermamente respinte dalla società e di comprendere le conseguenze tragiche e distruttive per la Russia e per il nostro Stato che l’avventura in cui erano stati coinvolti stava portando.

Ringrazio i soldati e i comandanti del Gruppo Wagner che hanno preso l’unica decisione giusta: non sono andati incontro a uno spargimento di sangue fratricida, si sono fermati all’ultima linea.

Oggi avete l’opportunità di continuare a servire la Russia firmando un contratto con il Ministero della Difesa o con altri servizi di sicurezza, oppure di tornare dai vostri cari. Chi vuole può anche andare in Bielorussia. La mia promessa sarà mantenuta. Ripeto, la scelta spetta a ciascuno di voi, ma sono sicuro che sarà la scelta dei soldati russi che hanno capito il loro tragico errore.

Sono grato al Presidente della Bielorussia, Alexander Grigoryevich Lukashenko, per i suoi sforzi e il suo contributo alla risoluzione pacifica della situazione.

Ma, ancora una volta, è stato lo spirito patriottico dei cittadini, il consolidamento dell’intera società russa a giocare un ruolo decisivo in quei giorni. Questo sostegno ci ha permesso di superare insieme le prove più difficili per la nostra patria.

Vi ringrazio per questo. Vi ringrazio.

Resta quindi singolare che il traditore Prigozhin abbia potuto anche nelle ultime ore rivolgersi liberamente al mondo e ai russi, giustificando il suo gesto ma senza scusarsi né chiedere clemenza. Curioso anche che Lukashenko abbia già avviato la costruzione dei campi militari per i “wagneriani” mentre Putin manda Prigozhin in un utile esilio presso l’unico alleato della Russia in questa guerra tenendo un discorso duro ma teso alla riconciliazione e a cementare l’unità nazionale contro i nemici della Russia.

@GianandreaGaian

Foto TASS e RIA-FAN