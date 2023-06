Il dominio subacqueo al centro delle iniziative della Marina Militare al Seafuture

La Spezia, in occasione dell’evento Sea Future, programmato all’interno della base navale dal 5 al 8 giugno 2023 numerose saranno le iniziative finalizzate all’esame della dimensione subacquea, che costituisce la nuova vera quinta dimensione fisica dopo terra, mare, cielo e spazio.

La Marina Militare è storicamente attenta all’innovazione tecnologica, come modello di sviluppo olistico per l’adeguamento e l’aggiornamento continuo dello Strumento Aeronavale al fine di poter operare in contesti sempre più multi-dominio.

In tale ottica, l’ascesa del dominio subacqueo rappresenta una nuova importante ed inesplorata area di confronto, così come il dominio cyber dove la Marina Militare ha avviato recentemente un complesso percorso evolutivo, la cui prima fase si è conclusa con l’esercitazione CHIRONEX 2023-1 lo scorso aprile nell’ambito della più ampia esercitazione Mare Aperto 23-1, volto a migliorare la resilienza agli attacchi cibernetici e le capacità operative nel cyberspace in ambito Difesa.

Proprio per essere pronta alle nuove sfide, la Marina Militare vuole mettere questi due mondi, apparentemente distanti tra loro, in contatto.

Le riflessioni saranno oggetto di un confronto in tre panel dedicati e di seguito indicati:

– Primo panel: 5 giugno, orario 14.30 – 16.30 – Arsenale Marina Militare – Padiglione 61 – Conference Room 1, dal titolo “How to unveil the underwater dimension”;

– Secondo panel: 6 giugno, orario 10.30 – 12.30 – bordo fregata Marceglia dal titolo “How to protect the cyber underwater dimension”;

– Terzo panel: 7 giugno, orario 9.30 – 11.00 – bordo nave Vespucci dal titolo “New technologies for the ocean mapping”.

Fonte: comunicato Marina Militare