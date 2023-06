Il VIDEO dell’incontro “La guerra in Ucraina e le sfide alla sicurezza e alla stabilità economica e politica dell’Italia”

Pubblichiamo il video integrale dell’incontro sul conflitto in Ucraina organizzato da ANALISI DIFESA l’8 giugno al Chiostro di San Francesco in Piazza Carducci 9 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) intitolato “La guerra in Ucraina la sfida alla sicurezza e alla stabilità economica e politica dell’Italia”

Davanti a un folto pubblico che includeva anche diversi giornalisti, militari ed esponenti dell’industria della Difesa, il dibattito ha visto confrontarsi per oltre due ore sul tema del conflitto il reporter di guerra Fausto Biloslavo (che dal chiostro ha effettuato un collegamento con la trasmissione “Stasera Italia” di Rete 4) , il direttore della NATO Defense College Foundation Alessandro Politi e il direttore di Analisi Difesa Gianandrea Gaiani.

Guarda il video qui sotto, a questo link, o sul Canale TouTube di Analisi Difesa