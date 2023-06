Iveco Defence Vehicles al Seafuture di La Spezia

Il veicolo Blindato Anfibio (VBA) di IDV protagonista dell’ottava edizione di Seafuture, l’evento in programma dal 5 all’8 giugno all’interno dell’arsenale marittimo della Marina Militare di La Spezia.

IDV partecipa all’edizione 2023 di Seafuture, la fiera internazionale della blue economy e dell’innovazione tecnologica legata al settore difesa, esponendo il Veicolo Blindato Anfibio (VBA) recentemente acquisito dalla Marina Militare con il contratto per la fornitura di 36 esemplari e relativo supporto logistico. Il contratto rientra nell’ambito di un programma di ampliamento e rinnovamento della flotta di veicoli della Difesa per incrementare la capacità operativa nazionale di proiezione dal mare da parte della Marina Militare Italiana.

L’evento di La Spezia rappresenta un’occasione preziosa per mettere in evidenza le qualità del veicolo anfibio 8×8 di IDV, un mezzo capace di operare su tutti i tipi di terreno ed in grado di essere lanciato e recuperato da una nave anfibia in mare aperto, offrendo al tempo stesso un’eccellente mobilità ed un’elevata protezione balistica, anti-mina e anti-IED.

Il motore Cursor 16 di FPT Industrial da 700HP, abbinato al cambio automatico a 7 marce e alla driveline ad H derivata dalla Centauro e dal VBM Freccia consentono al VBA di raggiungere 105 km/h su strada, mentre le due eliche situate nella parte posteriore, azionate da motori idraulici, garantiscono la navigazione oltre “mare stato 3” ed una velocità di 6 nodi.

La piattaforma è dotata di torretta remotizzata HITROLE Light, di fornitura Leonardo, con arma calibro 12.7mm e di sistemi C4 di ultima generazione.

Il veicolo anfibio destinato alla Marina Militare si basa sul SUPERAV 8×8, che è la piattaforma veicolare anfibia sulla quale è stato realizzato l’ACV, il veicolo anfibio per il Corpo dei Marines USA, in partnership con BAE Systems.

Fonte: comunicato IDV