Le eccezionali prestazioni del missile MBDA Aster durante i test NATO

Le esercitazioni della NATO hanno dimostrato ancora una volta le elevate capacità di difesa aerea del missile Aster di MBDA nel fornire protezione a lungo raggio da minacce aeree sfidanti.

L’Esercitazione Formidable Shield ha visto quattro lanci di Aster condotti con successo dalla Reale Marina britannica, dalla Marina Militare francese e dalla Marina Militare italiana contro bersagli supersonici e subsonici sea skimming e manovranti.

L’Esercitazione Formidable Shield è la principale esercitazione di questo tipo in Europa, è gestita dal poligono di tiro delle Ebridi nel Regno Unito ed è progettata per testare le capacità di difesa aerea e missilistica integrata (IAMD – Integrated Air and Missile Defence) dell’Alleanza. Nell’Esercitazione, che ha visto 13 Paesi alleati e 20 navi da guerra della NATO cooperare per testare le loro capacità di difesa aerea integrata contro una serie di scenari sfidanti, l’Aster ha portato a termine con successo i singoli lanci pianificati contro tutti i bersagli.

Durante l’Esercitazione, la fregata della Marina italiana “Margottini” ha lanciato con successo un Aster 30 contro un bersaglio supersonico Coyote GQM-163A e un Aster 15 contro un bersaglio Firejet. La fregata della Marina francese “Bretagne” ha lanciato un Aster 30 contro un bersaglio supersonico Coyote GQM-163A e il cacciatorpediniere della Royal Navy “HMS Defender” ha effettuato con successo un tiro Aster 30 contro un Firejet.

Fonte: comunicato MBDA