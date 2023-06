MBDA presenta ORCHESTRIKE al Salone parigino di Le Bourget

Durante l’edizione 2023 del Paris Air Show (aeroporto di Le Bouget dal 19 al 25 giugno), MBDA dimostrerà la sua soluzione di effettori di combattimento collaborativi, ORCHESTRIKE. Per la prima volta in Europa, un dimostratore interattivo consentirà agli utenti militari di immergersi in un raid simulato unico utilizzando effettori abilitati alla rete, collegati tra loro, reagendo in diretta agli sviluppi di una situazione tattica.

MBDA sta attivamente sviluppando le tecnologie per fornire effettori collaborativi. Questi riguardano la connettività, l’architettura software e gli algoritmi, compresa l’Intelligenza Artificiale con l’essere umano nel giro. MBDA rimane l’unica azienda europea in grado di integrare queste tecnologie nei sistemi missilistici grazie a decenni di esperienza. ORCHESTRIKE è il marchio MBDA per questa capacità unica.

Gli effettori collaborativi sono sistemi missilistici in grado di condividere informazioni sullo spazio di battaglia mentre si avvicinano ai bersagli, coordinando le loro azioni per superare gli avversari.

La collaborazione tra ogni elemento di un pacchetto di effettori che forniscono un attacco di superficie è la chiave per superare le difese aeree nemiche, migliorare la sopravvivenza degli effettori e aumentare l’efficienza sui bersagli.

Gruppi di effettori collaborativi che agiscono all’unisono costituiranno una parte essenziale dello “strato di armamento comune” dei futuri sistemi aerei da combattimento.

Il dimostratore ORCHESTRIKE Collaborative Combat Effectors al Paris Air Show 2023 incorpora gli spettatori in un raid simulato dal vivo da parte di effector collegati, che include missili plananti e alimentati e vettori remoti sacrificabili che lavorano a stretto contatto. La dimostrazione evidenzia tre funzioni collaborative essenziali: prevenzione delle minacce pop-up, targeting collaborativo e riallocazione automatica dei bersagli.

Il dimostratore confronterà anche in tempo reale i vantaggi operativi apportati dal pacchetto di effettori collaborativi rispetto a un pacchetto di effettori non collegati, dimostrando come ORCHESTRIKE fa la differenza nello spazio di combattimento.

Fonte MBDA