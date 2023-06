Raccontare la guerra oggi: incontro a Milano con Biloslavo, Negri Goracci e Botteri

In un’epoca segnata da propaganda e fake news, quale è il ruolo della stampa? La domanda, già calda per gli scenari ordinari, è a maggior ragione valida quando a essere narrata è la guerra. Una guerra tornata tragicamente d’attualità con la crisi ucraina. In un contesto di caos generalizzato, che ruolo ha il giornalismo oggi nel raccontare la guerra e le sue conseguenze?

Raccontare la guerra con la voce e i ricordi di chi ha visto coi propri occhi i più complessi teatri bellici degli ultimi decenni: Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Ucraina. E trarre utili lezioni per capire il ruolo del giornalismo oggi, in un’epoca segnata da propaganda e fake news, e la funzione della stampa nel raccontare le dinamiche aperte dai conflitti che continuano ad infiammare il pianeta. Questo il senso di “Raccontare la guerra oggi”, l’incontro-dibattito organizzato da ilGiornale.it e InsideOver per il prossimo 14 giugno alle 18 in corso Magenta 11 con il patrocinio di Fondazione delle Stelline.

Nella cornice del Palazzo delle Stelline, cuore pulsante della vita culturale e intellettuale milanese, l’evento sarà aperto da un saluto introduttivo

dell’amministratore delegato de ilGiornale.it S.r.l, Andrea Pontini, e dal presidente di Fondazione Stelline, Fabio Massa.

A seguire si alterneranno sul palco quattro relatori di spessore, volti noti del giornalismo italiano degli ultimi decenni.

Fausto Biloslavo, storica firma de Il Giornale e inviato di guerra per Mediaset, parlerà della sua esperienza da reporter sul campo nei conflitti più complessi della storia recente, molti dei quali raccontati anche su InsideOver in reportage realizzati col sostegno dei lettori.

Alberto Negri, per trent’anni inviato de Il Sole 24 Ore in Medio Oriente e oggi collaboratore de Il Manifesto, parlerà di una lunga esperienza che lo ha portato a

seguire i conflitti nei Balcani degli Anni Novanta, la guerra in Iraq, le Primavere Arabe e diversi altri scenari di crisi che hanno ridefinito gli scenari internazionali. Lucia Goracci, a lungo inviata Rai in Medio Oriente e direttrice della sede Rai di Istanbul, porterà la sua esperienza che l’ha vista raccontare scenari di crisi passati dalla guerra civile libica fino, più di recente, alla riconquista dell’Afghanistan da parte dei Talebani nel 2021.

Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi dopo esserlo stata da New York e Pechino, ha alle spalle una lunga carriera che l’ha vista sia raccontare i centri globali del potere politico ed economico che vivere sul campo diverse esperienze di inviata in zona di guerra, dal Kosovo all’Iraq, tra la fine degli Anni Novanta e i primi Anni Duemila.

Modererà l’evento Fulvio Scaglione, a lungo vicedirettore di Famiglia Cristiana e giornalista che ha raccontato da vicino le dinamiche del mondo russo e del Medio Oriente dalla fine della Guerra Fredda a oggi. Presentando l’iniziativa de IlGiornale.it e InsideOver Andrea Pontini, amministratore delegato de ilGiornale.it dichiara che l’evento “porta in scena la filosofia di giornalismo che ilGiornale.it e InsideOver promuovono: quella di un’informazione aperta, leale e capace di andare in direzione dei lettori. Facendo sì che l’esperienza dei grandi protagonisti possa stimolare la riflessione, il dibattito e il confronto che rappresentano il sale della democrazia e della nostra libertà di pensiero. Un elemento, quest’ultimo, a cui non dobbiamo mai rinunciare, soprattutto quando si tratta di comprendere le conseguenze globali di guerre e conflitti che hanno cambiato profondamente l’ordine internazionale”.

Capire come viene raccontata la guerra per capire, di fatto, come evolvono i nostri sistemi e il nostro dibattito pubblico attraverso la voce dei protagonisti del mestiere.

L’evento è ad accesso libero fino a esaurimento posti, previa registrazione sul sito di InsideOver al seguente link:

https://www.insideover.com/raccontare-la-guerra-oggi

Oltre all’evento dal vivo, sarà possibile seguire l’evento in streaming sul sito de il Giornale.it e sui relativi social. Al dibattito seguirà un momento di convivialità con i vini delle cantine Piazzo, storica cantina delle Langhe, e con grissini e focacce artigianali del pastificio Alfieri, nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline.

Quando: 14 giugno ore 18

Dove: Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 11 Sala Manzoni (Primo piano)

Come partecipare: ingresso libero, per partecipare iscriversi al seguente form:

