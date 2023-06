Segredifesa all’ottava edizione del Seafuture

Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (Segredifesa) partecipa all’ottava edizione di Seafuture, che si inaugura oggi e terminerà il prossimo 8 giugno. La convention si svolge all’interno della Base Navale di La Spezia ed è dedicata alle eccellenze industriali del settore del mare, alla Blue Economy, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità in ambiente marino.

Lo stand di Segredifesa presenta quattro progetti di ricerca tecnologica, che rientrano nel quadro del Piano Nazionale della Ricerca Militare gestito dal V Reparto “Innovazione Tecnologica”.

In particolare, i progetti sono:

– ETEF (Electric TEst Facility): un dimostratore tecnologico di smart power grids per attività di validazione, derisking e training, proposto dall’Università di Trieste;

– SAFE: automazione dell’analisi di integrità e sicurezza dei firmware utilizzati sui sistemi embedded di piattaforme automotive, navali o terrestri, proposto dall’azienda Cy4gate Srl;

– CRYPTOBOX: progetto che affronta il problema della sicurezza delle reti di comunicazione tra componenti in ambienti di automazione industriale, proposto dall’azienda Telsy Elettronica e Telecomunicazioni SpA;

– MEDUSA: la realizzazione di un modulo general purpose per l’interconnessione di un insieme eterogeneo di piattaforme subacquee, abilitando la cooperazione e realizzando un’infrastruttura di rete sicura e riconfigurabile, dell’azienda WSense Srl.

Sono inoltre previsti due seminari, che si svolgeranno martedì 6 giugno:

– alle 10, nella Conference Room 2, il seminario dal titolo “NATO plan of action on Innovation – DIANA and NATO Innovation Fund initiatives and opportunities for the naval and underwater sectors”, con moderatore il Capitano di Vascello Francesco Marchetti;

– alle 14.30, nella Conference Room 1, il seminario dal titolo: “Emerging and Disruptive Technologies in the Maritime Domain”, con moderatore il Contrammiraglio Pietro Alighieri.

Fonte: comunicato Segredifesa