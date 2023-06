Baglietto Navy con MST Group al Seafuture

Baglietto Navy, divisione militare dello storico cantiere con sede a La Spezia, è lieta di annunciare la partecipazione al SEAFUTURE, salone dedicato all’ambito della difesa, insieme ad MST Group, con sede a Bromborough (UK), società specializzata nel design e costruzione di unità navali militari fino a 32m di lunghezza.

All’evento Baglietto presenterà in anteprima mondiale il progetto COMBAT BOAT 15 in prossima consegna alla Marina Militare Italiana equipaggiata con un modello rappresentativo della torretta Lionfish 12.7 mm Inner Reloading di Leonardo. MST invece presenterà il progetto FRISC 1200 SPECIAL FORCES, battello a carena rigida sviluppato sulle specifiche esigenze dei Corpi Speciali ed adottato dalla maggior parte degli stati europei ed extra europei.

Per l’occasione Baglietto Navy, in partnership con MBDA, presenterà il dimostratore FFC15 in versione antisurface warfare (ASuW), equipaggiato con un modello rappresentativo del sistema missilistico antinave Marte MK2/N, un missile “all-weather” e “fire and forget” che integra un sofisticato seeker attivo che ne permette l’utilizzo in scenari complessi ed in prossimità della costa.

Insieme a Baglietto Navy e MST Group, nello stand sul Dock 11 e 12, sarà presente anche INVISIO, società danese specializzata in sistemi di comunicazione avanzati per ambienti rumorosi e critici. Con il sistema ADP – Audio Data Power Hub, lanciato di recente, cosi come il sistema INTERCOM, si colma il gap di comunicazione tra gli operatori a bordo e quelli che operano distanti dal mezzo, integrando senza soluzione di continuità le comunicazioni tra il veicolo/mezzo navale ed il sistema individuale INVISIO di cui è dotato ogni singolo operatore.

Baglietto: una lunga tradizione in ambito militare. Baglietto ha scritto grandi pagine della sua storia in ambito militare. A partire dalla prima guerra mondiale, l’attività di ricerca e sviluppo per questo settore ha determinato gran parte del prestigio del marchio, portandolo ad assumere rapidamente il ruolo di protagonista del mercato.

Grazie a un’avanzata tecnologia e ad un’elevata competenza in campo aeronautico e nelle carene veloci, il cantiere è diventato, negli anni, uno dei principali fornitori della Difesa Italiana, arrivando a progettare imbarcazioni scelte dalle Forze di Polizia e dalle Guardie Costiere di molti Paesi del Mediterraneo e non solo. Dai MAS delle guerre mondiali ai VAS, alle unità dragamine e pattugliatori costruiti per molte Marine straniere, Baglietto ha scritto la storia della nautica militare. La divisione Baglietto Navy nasce con l’obiettivo di proseguirne la grande tradizione adattando esperienza e tecnologia alle più moderne applicazioni militari.

Marine Specialised Technology Group (“MST Group”) è leader mondiale nella progettazione, produzione e manutenzione di imbarcazioni da lavoro pneumatiche e non, a scafo rigido e ad alta velocità fino a 32 metri di lunghezza per i mercati globali della difesa e della sicurezza. Fondata nel 2002, l’azienda opera in un cantiere navale di 26.500 m2 sul fiume Mersey, nel nord-ovest dell’Inghilterra, e utilizza lo stato dell’arte della progettazione tridimensionale 3D assistita da computer, dell’ingegneria e dell’architettura navale per sviluppare progetti all’avanguardia. Tra gli esempi si possono citare le serie di RHIB modulari FRISC® da 9 e 12 metri, già collaudate in combattimento con diverse organizzazioni della Marina e delle Forze Speciali dal 2012, l’imbarcazione per operazioni speciali completamente sommergibile Subskimmer® e la gamma HPB™ di motovedette completamente cabinate in servizio con la Royal Navy del Regno Unito. Grazie all’impegnoe alla dedizione, l’azienda si è guadagnata un’invidiabile reputazione per l’alta qualità dei suoi prodotti e servizi forniti agli utenti finali più esigenti.

MBDA è un gruppo europeo multinazionale unico. Leader mondiale nel campo dei sistemi d’arma complessi, svolge un ruolo chiave per la sicurezza delle nazioni. Creata nello spirito della cooperazione internazionale, MBDA e i suoi oltre 14.000 dipendenti lavorano insieme per sostenere la sovranità nazionale di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito e altri Paesi alleati in tutto il mondo. Come acceleratore dell’innovazione, MBDA è l’unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre armi complesse per soddisfare l’intera gamma di esigenze operative attuali e future delle tre forze armate (terrestre, marittima e aerea). MBDA è controllata con uguali regole di Corporate Governance da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%).

INVISIO sviluppa e vende sistemi di comunicazione avanzati che consentono ai professionisti in ambienti rumorosi e critici di comunicare, proteggere l’udito e lavorare in modo efficace. L’azienda combina conoscenze specialistiche nel campo dell’acustica e dell’udito con un ampio know-how ingegneristico che comprende software, tecnologia dei materiali e integrazione. Le soluzioni dell’azienda sono commercializzate con i due marchi INVISIO e Racal Acoustics. Le vendite avvengono attraverso la sede centrale di Copenaghen e gli uffici commerciali negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito, in Italia e in Tailandia e attraverso una rete globale di partner. La sede legale di INVISIO è a Stoccolma e la società è quotata al Nasdaq di Stoccolma (IVSO). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della società

Fonte: comunicato Baglietto Navy