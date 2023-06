Virgin Galactic annuncia l’equipaggio (italiano) di Galactic 01

La storica missione di Galactic 01, il primo volo spaziale commerciale della Virgin Galactic è previsto per il 29 giugno e rappresenta una nuova era nelle missioni commerciali di ricerca finanziate dai governi.

L’equipaggio di tre persone dell’Aeronautica Militare Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano salirà a bordo di VSS Unity per un volo di 90 minuti per condurre una serie di esperimenti scientifici suborbitali. La cabina del VSS Unity sarà trasformata in un laboratorio scientifico suborbitale, per fornire il miglior ambiente possibile per condurre gli esperimenti e per consentire all’equipaggio di interagire con le strumentazioni indossabili.

“Galactic 01 è il nostro primo volo spaziale commerciale e siamo onorati di essere stati scelti dall’Aeronautica Militare Italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la loro prima missione di ricerca spaziale, Virtute 1. Virgin Galactic inaugurerà una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo spazio per le istituzioni e gli istituti di ricerca per gli anni a venire” commenta Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic.

Gli obiettivi della missione sono:

Condurre 13 esperimenti che esaminano gli ambiti della termofluidodinamica, della biomedicina e dello sviluppo di materiali innovativi e sostenibili in condizioni di microgravità. (La lista degli esperimenti condotti a bordo è disponibile nell’allegato A)

Raccogliere dati attraverso esperimenti, sensori indossabili e strumentazione sia a gestione attiva che passiva.

L’equipaggio è composto da:

Colonello Walter Villadei: Nel 2021, il col. Villadei ha iniziato la sua formazione come astronauta professionale presso la NASA, attraverso Axiom, e nel 2022 si è qualificato come pilota di riserva della missione Ax-2. Ha svolto attività di addestramento analogico estremo, tra cui centrifuga, volo parabolico, NOLS, addestramento alla sopravvivenza, addestramento al volo e immersioni subacquee.

Si è qualificato su Soyuz, sistemi ISS e Orlan per le attività EVA.

Il Col. Villadei è il comandante della missione “Virtute 1”. Si occuperà degli esperimenti a gestione passiva e indosserà una tuta intelligente all’avanguardia per misurare i suoi dati biometrici e le risposte fisiologiche. È responsabile dell’esecuzione della ricerca e questo volo spaziale fa parte del suo addestramento da astronauta per una futura missione spaziale orbitale sulla ISS.

Tenente Colonnello Angelo Landolfi: Medico, Aeronautica Militare Italiana

Laureato in Medicina e Chirurgia, Medicina Subacquea e Iperbarica e Medicina Legale.

Master in Salute Pubblica e Medicina Preventiva e in Studi Strategici Militari Internazionali.

Dottorato di ricerca in Medicina Legale e Scienze Forensi.

Addestrato come chirurgo dell’equipaggio nell’ambito del programma di addestramento dei cosmonauti, chirurgo addestrato per le prove di volo.

Esaminatore aeromedico EASA e istruttore CRM.

Il Ten. Col. Landolfi ha in programma di condurre dei test sul Galactic 01 per misurare le prestazioni cognitive in microgravità e per studiare il modo in cui alcuni liquidi e solidi si mescolano in microgravità.

Pantaleone Carlucci: ingegnere, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Ricercatore tecnico e pilota che ha lavorato per oltre 8 anni al CNR nei settori dell’ingegneria di strumentazione scientifica su piattaforme aeree, con di implementazione di payloads.

Responsabile del coordinamento tecnico di progetti strategici sulle piattaforme stratosferiche e sui lanci aerei.

Membro di vari comitati di coordinamento istituiti nell’ambito di accordi quadro che il CNR ha sottoscritto con aziende operanti nel settore spaziale e aerospaziale.

Nella missione “Galactic 01” Carlucci, in qualità di ingegnere di missione, condurrà test che prevedono l’uso di sensori multipli che esaminano la frequenza cardiaca, le funzioni cerebrali e altri parametri di prestazione umana durante il volo spaziale e in microgravità.

Colin Bennett: Istruttore di astronauti, Virgin Galactic

Colin è il principale istruttore di astronauti che svolge tutte le attività di addestramento e preparazione per la missione dell’Aeronautica Militare Italiana e volerà con l’equipaggio per valutare l’esperienza di ricerca durante il volo.

Colin è l’astronauta 003 di Virgin Galactic, che si è unito a Sir Richard Branson nella missione Unity 22

In precedenza ha ricoperto diversi ruoli nel Controllo Missione tra cui quello di Direttore di volo.

I PILOTI

Mike Masucci, comandante:

1982, la data del primo volo

80+, le tipologie di volo che ha effettuato

Principali esperienze di volo: U-2, F-16, T-38, Citation X

000+ ore di esperienza di volo totali

4: i voli spaziali già effettuati

Nicola Pecile, pilota:

1991, la data del primo volo

170, le tipologie di volo che ha effettuato

Principali esperienze di volo: Tornado FMK.3 ADV, NH-500E

700+ ore di esperienza di volo totali

Kelly Latimer, Comandante:

1989, la data del primo volo

50+, le tipologie di volo che ha effettuato

Principali esperienze di volo: T-38, C-141, C-17, T-34, B-747SP

700+ ore di esperienza di volo totali

Jameel Janjua, pilota:

1995, la data del primo volo

48, le tipologie di volo che ha effettuato

Principali esperienze di volo: CF-18, F-16, Tornado GR4, F-14, Learjet

000+ ore di esperienza di volo totali

“La missione VIRTUTE 1 è il primo volo suborbitale italiano ed europeo. Una missione innovativa e apripista, ideata e progettata con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Virgin Galactic per testare la versatilità del volo spaziale suborbitale per la ricerca scientifica e tecnologica. Stiamo facendo volare payloads di diverse discipline in un’unica missione e stiamo utilizzando l’intero profilo di volo per raccogliere dati inestimabili. Il volo spaziale suborbitale rivoluzionerà il trasporto aeronautico e amplierà l’accesso allo spazio per una comunità molto più ampia” commenta Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana.

“Siamo orgogliosi di facilitare la collaborazione internazionale tra le nazioni spaziali e i pionieri dell’industria per espandere la conoscenza umana. Questo volo sarà una vetrina del nostro sistema di volo spaziale, che consente ai ricercatori di volare con i loro esperimenti, e della nostra capacità di offrire un accesso regolare allo spazio per la comunità scientifica e tecnologica” commenta Sirisha Bandla, Vice President, Government Affairs and Research Operations di Virgin Galactic.

La diretta streaming della missione “Galactic 01” sarà disponibile al link: http://www.VirginGalactic.com/

Virgin Galactic Holdings è una società di viaggi aerospaziali e spaziali, pioniere dei voli spaziali per privati e ricercatori grazie ai suoi innovativi veicoli aerei e spaziali. La società sta sviluppando un sistema di volo spaziale progettato per connettere il mondo con lo stupore, la meraviglia e la curiosità degli appassionati nei confronti dello spazio, offrendo ai clienti un’esperienza trasformativa.