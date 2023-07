Airbus C295 anche per il Gabon

Il presidente del Gabon Ali Bongo Ondimba ha recentemente dato il via libera a un prestito di 31 miliardi di CFA (52 milioni di dollari) garantito dalla banca spagnola Santander per l’acquisto di un aereo da trasporto militare Airbus C295 per l’Aeronautica.

Non è chiaro quando sarà ottenuto il prestito o quando il Gabon prenderà in consegna l’aeromobile. Airbus non ha ancora registrato l’ordine e il costo dell’’acquisizione rappresenta circa il 20% del budget di quest’anno per la difesa del paese africano come evidenzia il sito specializzato sudafricano Defence Web.

Il C295 è in servizio in quasi 300 esemplari in una quarantina di nazioni: in Africa lo impiegano le forze aeree di Egitto, Angola, Senegal,Mali, Guinea Equatoriale, Ghana, Costa d’Avorio, Burkina Faso e Algeria.

La componente da trasporto dell’Aeronautica del Gabon schiera diversi C-130 Hercules/L-100 (non operativi) e un aereo da trasporto CN235M, che ha volato per la prima volta nel 1991 ed è stato recentemente revisionato da Airbus presso gli stabilimenti CASA in Spagna, oltre a un ATR 42F, Un Gulfstream IV e un Falcon 900 per uso VIP.

La componente elicotteristica dispone di un Puma, un AB 412 e 3 Gazelle (due dei quali in riserva) a cui si affiancano 2 EC135T2+, 2 EC120B e un EC225LP Super Puma appartenenti alla Guardia Repubblicana.

Pochi e anziani i velivoli da combattimento: 6 Mirage F1 AZ e 2 addestratori MB326 Impala forniti tutti dal Sudafrica mentre 4 Fouga Magister sono in riserva.

Negli ultimi anni il Gabon ha rafforzato la componente terrestre acquisendo dalla Cina veicoli corazzati cinesi VN1 8 × 8, veicoli Dongfeng EQ2050 e a 19 veicoli da combattimento Type-07P.

In Francia il Gabon ha acquisito 8 veicoli da combattimento Nexter Aravis e 24 4×4 Matador dalla sudafricana Paramount nel 2010, seguita da 10 veicoli protetti per compiti di sicurezza interna Maverick. Parigi ha inoltre ceduto 5 blindati VAB-VTT di seconda mano per i contingenti di caschi blu del Gabon.

Foto Airbus