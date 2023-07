Il Gomito del Diavolo

Afghanistan, 2013. La Brigata italiana, responsabile del settore West della missione ISAF, sta attuando il piano di ripiegamento delle forze italiane verso la base di Herat, quando al generale Paolo Riccò, vice del Capo di Stato Maggiore per le operazioni, viene affidata una missione che in molti giudicano spregiudicata e altamente rischiosa per il luogo e le modalità con cui dovrà essere condotta.

Contando solamente su un manipolo di uomini, il comandante italiano deve supportare e coadiuvare le forze afghane incaricate di riprendere il controllo del Gomito del Diavolo, un tratto della Ring Road di primaria importanza per i rifornimenti condotti dal nord-ovest al sud del Paese.

I talebani l’hanno occupato, isolando di fatto una base americana e impedendone i rifornimenti. A rendere il risultato dell’operazione ancora più incerto c’è la diffidenza nei confronti delle truppe italiane da parte del generale Mark A. Milley, comandante di tutte le forze americane e di quelle della NATO impiegate in Afghanistan.

Milley senza troppe remore fa intuire la sua scarsa confidenza nella nostra capacità di assolvere al compito. Riccò potrebbe adempiere alla missione restando lontano dal fronte, dando solo indicazioni alle truppe afghane, ma la sua indole e lo spiccato intuito gli suggeriscono che per affrontare un momento così critico lui e i suoi uomini dovranno dimostrare tutta la loro audacia, il vigore e l’inventiva che li contraddistinguono.

Grazie a una strategia che nessun altro avrebbe avuto il coraggio nemmeno di pensare, il generale porta a termine con successo una delle operazioni più rischiose della missione in Afghanistan.

In questo libro-testimonianza Paolo Riccò, oggi Rappresentante Militare Italiano presso il Supreme Headquarters Allied Powers Europe, insignito di numerose medaglie al valore, racconta tutti i dettagli e i retroscena di quei giorni di fuoco: le scelte impossibili, i timori, il bisogno di proteggere i propri uomini, l’ingiustificata sfiducia nei loro confronti e il clima di fortissima tensione in cui dovettero agire per il bene di tutti.

Il generale Paolo Riccò (Torino, 1963) nella sua lunga carriera di ufficiale dell’esercito ha partecipato in qualità di comandante a importanti missioni in Bosnia, Kosovo, Albania, Somalia, Afghanistan. Dal 2022 è Rappresentante Militare Italiano presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE). Vanta numerosi riconoscimenti istituzionali. È autore del saggio I diavoli neri (Longanesi 2020).

Meo Ponte ha lavorato per 26 anni a la Repubblica come inviato di cronaca nera, giudiziaria e di guerra. Tra i casi seguiti Cogne, Meredith Kercher, Parolisi, Erika e Omar. Come inviato di guerra è stato undici mesi in Iraq e poi in Libia nel 2011. Dal 2017 collabora con il Corriere della Sera. Per Longanesi ha pubblicato Eroi di una guerra segreta (2018).

Titolo Il gomito del diavolo

Autore Paolo Riccò, Meo Ponte

Longanesi Editore

ISBN 9788830457379

Pagine 288

Prezzo Euro 20