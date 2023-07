Intesa tra Leonardo e Sierra Nevada nel settore dellelettronica

Leonardo e la sua sussidiaria statunitense, Leonardo Electronics US Inc., hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MOU) con Sierra Nevada Corporation (SNC) per esplorare una serie di opportunità a livello internazionale in ambito difesa e sicurezza. Il progetto punta a capitalizzare le competenze tecnologiche di ciascuna azienda, sfruttando i punti di forza nei rispettivi mercati di riferimento dove sono presenti con importanti infrastrutture.

Con oltre 40 sedi in 19 Stati, SNC supporterà l’ulteriore sviluppo delle capacità di ingegneria, assemblaggio e produzione di Leonardo Electronics US Inc. Parallelamente, Leonardo, forte del suo successo nell’esportazione di sensori avionici e della stretta collaborazione con clienti in Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico, incorporerà le capacità di SNC, portando valore aggiunto a importanti progetti.

“Gli Stati Uniti sono un mercato strategico per Leonardo e SNC è leader in soluzioni innovative per l’aerospazio e la difesa” afferma Mark Hamilton, Managing Director di Electronics UK, Leonardo, che ha aggiunto: “La nostra partnership fino a oggi ha dato ottimi risultati ed è per questo che abbiamo deciso di rafforzarla in uno dei nostri domini più importanti. Vogliamo lavorare con SNC per offrire agli Stati Uniti e non solo, soluzioni per la difesa e capacità nell’elettronica di livello mondiale.”

Leonardo e SNC hanno già lavorato assieme su diversi progetti per clienti statunitensi e internazionali. In particolare, Leonardo è stata selezionata da SNC come fornitore di radar destinati a velivoli di pattugliamento marittimo e recentemente il suo radar di sorveglianza a scansione elettronica (E-scan) Osprey 50 è stato scelto per equipaggiare il velivolo RAPCON-X, sviluppato per missioni di intelligence, surveillance & reconnaissance (ISR).

“Da quando sono in SNC ho assistito a una crescita impressionante”. Dichiara Tim Owings, Executive Vice President, Mission Solutions and Technologies SNC. “Dalla sua espansione negli Stati Uniti, fino al Regno Unito e alla Germania, dove è presente oggi con sedi locali. È stato un onore essere parte di questo percorso. Collaborare con un partner affidabile come Leonardo è una scelta logica per un’ulteriore crescita.”

A seguito del rapporto di fiducia stabilito, le due aziende guardano ora a nuovi progetti congiunti. Questi potrebbero includere l’allargamento delle attività delle due aziende relative alla famiglia di sistemi RAPCON-X, così come nuove opportunità nel campo dell’electronic warfare (EW), basate su prodotti come il sistema di Electronic Support Measure (ESM) SAGE di Leonardo.

Le due aziende possiedono tecnologie e capacità complementari che potrebbero aumentare fin da subito l’efficacia operativa. SNC è nota per le sue applicazioni di missione uniche, mentre Leonardo offre sensori allo stato dell’arte per l’intero spettro elettromagnetico, che vanno dalla radio frequenza, radar e sistemi EW inclusi, fino all’elettro-ottico.

Entrambe le realtà hanno poi competenze nell’integrazione dei sensori, che vedono Leonardo in prima fila nel lavoro di ricerca sul Global Combat Air Programme (GCAP) e SNC nella rapida ingegnerizzazione, integrazione di soluzioni ISR e nella riconfigurazione di velivoli di qualsiasi dimensione per offrire il meglio ai propri clienti. SNC SNC è un leader affidabile nelle soluzioni tecnologiche innovative e avanzate e nell’integrazione di architetture aperte nel settore aerospaziale e della sicurezza nazionale.

Per 60 anni, SNC ha lavorato per essere sempre un passo avanti, lavorando sulle soluzioni di oggi per risolvere i problemi di domani. SNC fornisce strumenti all’avanguardia per la salvaguardia e la sicurezza nei settori dell’aviazione, delle misure di supporto elettronico, dei sistemi di missione e della cyber security.

Fonte. comunicato Leonardo