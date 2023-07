Munizioni circuitanti Uvision/Rheinmetall per l’esercito ungherese

Rheinmetall AG si è aggiudicata un importante ordine dall’Ungheria per munizioni circuitanti Hero per un quantitativo e un valore non precisato ma stimato intorno ai cento milioni di euro e consegne tra il 2024 e il 2025.

Le munizioni Hero, disponibili in diverse versioni, sono prodotte e commercializzate in Europa da Rheinmetall nell’ambito di un accordo di cooperazione con l’israeliana UVision Air Ltd. Nell’ottobre 2021 Rheinmetall e UVision hanno avviato una partnership strategica volta ad affrontare il forte aumento della domanda di munizioni di precisione controllate a distanza.

Il comunicato di Rheinmetall sottolinea che “le munizioni di precisione Hero forniscono alle moderne forze armate sui campi di battaglia odierni la massima flessibilità operativa. I sistemi d’arma possiedono una capacità di ingaggio del bersaglio unica e autonoma, tra cui ricognizione, monitoraggio e riconoscimento. Individua, traccia e ingaggia bersagli nemici emergenti con segnature basse oltre la linea di visuale.

I sistemi di munizioni di Hero Loitering circolano sulla zona bersaglio, localizzando e inseguendo il nemico e analizzando i possibili bersagli. Aiutano a selezionare bersagli di alto valore, nonché tempismo, direzione e angolo di attacco adeguati. I sistemi Hero Loitering Munition presentano un alto grado di comunanza e possono quindi essere gestiti dallo stesso terminale operativo e di collegamento dati a terra.

Tutti i sistemi Hero sono progettati per operare in condizioni di campo di battaglia complesse, anche in ambienti senza ricezione GPS o connessioni radio disturbate.

Il sistema Hero ha dimostrato la sua efficacia contro una moltitudine di bersagli diversi, tra cui fanteria, veicoli leggeri in movimento, carri armati, fortificazioni sul campo nemico, sistemi di difesa aerea e infrastrutture critiche. Le munizioni Hero Loitering Munition possono operare a tutti i livelli, dal quartier generale supremo al singolo soldato a terra, e prestarsi a missioni sia strategiche che tattiche”.

Foto Uvision