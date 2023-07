Operativi in Ciad i velivoli turchi Hurkus e Anka

Il Ciad ha messo in servizio i 3 aerei da attacco leggero e addestramento Hurkus-C che ha ordinati nel luglio 2022 alla turca TAI insieme a due velivoli senza pilota Anka, micro bombe da 22 kg a guida laser Roketsan MAM-L e probabilmente anche razzi guidati Cirit.

L’Hurkus è un velivolo turboelica monomotore biposto ad ala bassa in tandem acquisito anche dal Niger e progettato come addestratore di nuova generazione e come piattaforma per l’esecuzione di missioni di combattimento di ricognizione armata e attacco leggero. L’Hurkus-A è la versione base che può essere utilizzata da clienti non militari mentre l’Hurkus-B è una versione più avanzata con avionica più sofisticata.

L’Hurkus-C è la variante armata che può essere utilizzata per il supporto aereo ravvicinato. È dotato di un sensore a infrarossi (FLIR) e può trasportare 1.500 kg di armi. È stato visto equipaggiato con missili guidati anticarro L-UMTAS, razzi a guida laser Cirit e serbatoi di carburante esterni oltre a bombe, mitragliatrici da 12,7 mm e cannoni da 20 mm in pod.

L’Anka-A ha volato per la prima volta nel 2010 ed è entrato in servizio con l’esercito turco nel 2014. L’Anka-S migliorato è entrato in servizio nel 2017. Ha un carico utile di 200 kg e può trasportare otto razzi Cirit da 70 mm o quattro missili guidati MAM-L . L’Anka-S può essere equipaggiato con una varietà di carichi utili tra cui il radar Aselsan SARPER, l’infrarosso lungimirante Star Safire 380-HDL e il collegamento di comunicazione satellitare.

L’autonomia è di 24 ore, con un’altitudine massima di 9.000 metri. Il velivolo è alimentato da un motore diesel che aziona un’elica a tre pale, che fornisce una velocità di crociera di circa 200 km/h.

Si tratta del primo acquisto di prodotti aeronautici turchi da parte del Chad che completa la sua forza aerea da combattimento con una decina di aerei da attacco Sukhoi Su-25 e 5 elicotteri da attacco Mi-24.

(con fonte DefenceWeb)