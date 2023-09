BAE Systems firma accordi a Kiev per produrre artiglieria in Ucraina

Dopo un incontro a Kiev all’inizio di questa settimana con il presidente Volodymyr Zelensky e il ministro della Difesa Oleksij Reznikov, BAE Systems ha annunciato di aver creato una società legale in Ucraina e firmato accordi per aumentare il sostegno del colosso britannico della Difesa alle forze armate di Kiev e per esplorare la fornitura di armi leggere alle forze di Kiev.

“BAE Systems ha prodotto gran parte degli equipaggiamenti che i diversi governi hanno fornito all’Ucraina – si legge nel comunicato – e collaborando con i paesi NATO confinanti, l’azienda fornisce attualmente supporto, addestramento e riparazioni alle forze armate ucraine.

Un primo accordo rafforza il sostegno di BAE Systems all’Ucraina e apre la strada alla collaborazione per supportare la futura struttura delle forze e i requisiti di capacità e per contribuire a rivitalizzare la base industriale Ucraina.

Un secondo accordo crea un quadro affinché BAE Systems possa lavorare direttamente con l’Ucraina per esplorare potenziali partner e facilitare la produzione di cannoni leggeri da 105 mm nel paese attraverso uno stabilimento locale apposito”.

Questi accordi arrivano pochi giorni dopo che Ucraina e Svezia hanno firmato una dichiarazione di intenti per rafforzare la cooperazione nella produzione, funzionamento, formazione e assistenza del veicolo da combattimento CV90, attualmente prodotta dall’azienda Hägglunds di BAE Systems in Svezia.

“Insieme ai nostri clienti governativi, abbiamo discusso con il presidente Zelenskyy e il suo team su come sviluppare al meglio il supporto che stiamo già fornendo all’Ucraina” ha affermato Charles Woodburn, amministratore delegato di BAE Systems.

Oleksandr Kamyshin, Ministro dell’Industria Strategica dell’Ucraina ha ringraziato BAE Systems “per la coraggiosa decisione di stare al nostro fianco nella lotta contro l’aggressione russa e nella costruzione del futuro dell’industria della Difesa ucraina. Insieme all’azienda saremo in grado di produrre sul nostro territorio armi avanzate”.

Fonte e foto BAE Systems