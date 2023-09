Mine RWM Italia per la Marina Australiana

RWM Italia S.p.A., una consociata interamente controllata da Rheinmetall AG in Italia, si è aggiudicata un ordine dalla Reale Marina Australiana (RAN) per la consegna di una quantità significativa di mine marine intelligenti.

La tipologia e il numero di mine marine da fornire alla RAN sono classificati ma dovrebbe trattarsi dell’ultima generazione di mine marine intelligenti Murena che possono essere dispiegate da diverse piattaforme (aeree, subacquee e di superficie) per contrastare obiettivi sopra e sotto la superficie del mare. La consegna dovrebbe iniziare quest’anno.

Rapidamente dispiegabili e tecnologicamente sofisticate, le mine intelligenti di RWM Italia forniranno un nuovo livello di deterrenza contro qualsiasi potenziale avversario. Insieme a Rheinmetall Defense Australia Pty Ltd, unità principale di Rheinmetall in Australia, RWM Italia supporterà la RAN nell’impiego a lungo termine di queste mine coinvolgendo l’industria australiana.

Centro di eccellenza del Gruppo per i sistemi di difesa subacquea, RWM Italia è leader nel settore strategico delle mine navali multi-influenza e dei sistemi di sminamento, con una presenza in oltre 20 paesi.

La Reale Marina Australiana ha reso nota la scelta delle mine di RWM Italia “a seguito della valutazione delle opzioni di mercato effettuate lo scorso anno” , confermando che l’azienda italiana è “stata valutata come la soluzione leader di mercato, dimostrando la capacità di produrre le quantità di mine marine necessarie e la capacità tecnica di soddisfare gli obiettivi strategici delle Australian Defence Forces (‘ADF)”.

Il contratto prevede il trasferimento di tecnologia e competenze in Australia per consentire la produzione e la manutenzione locale delle mine marine. Questo include potenzialmente la fornitura di servizi elettronici e la manutenzione ricorrente e potenzialmente di utilizzare nelle mine marine esplosivi di fabbricazione australiana e assemblarli in Australia.

“Il rinvigorimento della capacità marittima nel settore delle mine aumenterà la capacità delle ADF di scoraggiare, negandolo, qualsiasi tentativo dell’avversario di proiettare potere contro l’Australia attraverso i nostri approcci settentrionali e di proteggere il collegamento economico dell’Australia con la nostra regione e il mondo. Stiamo fornendo all’ADF le capacità di cui ha bisogno per il 21° secolo” si legge nel comunicato.

Come è facile immaginare le mine navali di ultima generazione verranno impiegate in caso di conflitto per proteggere gli accessi alle coste settentrionali australiane di sottomarini e gruppi navali avversari attraverso gli stretti dell’arcipelago indonesiano che impongono passaggi obbligati a unità subacquee e di superficie.

La mina Murena multi-influenza è progettata per essere efficace contro un’ampia gamma di bersagli e resistente alle contromisure antimine: può essere posata da navi di superficie, aerei, sottomarini e basa la sua versatilità su un’analisi unica dei sensori acustici, magnetici e di pressione del bersaglio che la rendono molto efficace in qualsiasi scenario ambientale a difesa di porti e stretti.

Già in dotazione a diverse forze navali, la mina Murena è lunga poco più di 2 metri, ha un diametro di 533mm che la rende idonea alla semina da tubi lanciasiluri, una lunga durata operativa in acqua, discrimina e localizza con precisione il bersaglio ed è resistente alle contromisure antimina.

Pesa 780 chili di cui 320 di esplosivo, può operare a profondità comprese tra 6 e 300 metri, ha un ciclo di vita di 20 anni e resta operativa anche dopo un anno di permanenza in acqua.

Foto RWM Italia