Completata la conversione operativa sullo JAS 39 Gripen dei piloti brasiliani

L’Aeronautica Brasiliana ha completato nelle scorse settimane la conversione operativa dei piloti destinati a volare sui velivoli da combattimento JAS 39 Gripen E.

L’ultimo gruppo di 4 piloti operativi di Gripen del 1° Gruppo di Difesa Aerea (1° GDA) dell’Aeronautica Militare Brasiliana (FAB), ha concluso il 13 giugno il Delta Conversion Training presso il Centro Gripen, situato a l’ala F 7 a Såtenäs, nella regione occidentale della Svezia.

Il corso, condotto dallo squadrone Phoenix dell’aeronautica svedese, è diviso in due fasi. Il Conversion Training, con una durata di 11 settimane e 50 voli per pilota, copre il funzionamento di base del jet da combattimento sia in missioni solitarie che in formazione in missioni diurne e notturne. Il Combat Readiness Training comprende 25 voli nell’arco di circa nove settimane, esplorando le capacità di combattimento aria-aria del caccia, compreso l’uso di missili, cannoni e l’interfaccia uomo-macchina, una delle caratteristiche principali del Gripen.

“Lo squadrone Phoenix è dedicato all’addestramento dei piloti Gripen e siamo adeguatamente attrezzati per questo, compresi i simulatori di volo. I piloti brasiliani sono altamente addestrati e vengono qui con una vasta esperienza operativa, sia dalle unità dotate di velivoli F-5M che di AMX. Essi imparano rapidamente il funzionamento, la configurazione e il volo del Gripen”, ha dichiarato il maggiore Richard Carlqvist, comandante dello squadrone Phoenix.

Il Gripen Center funge da hub per l’addestramento dei piloti che voleranno sui Gripen, sia da nazioni straniere che nella stessa Reale Aeronautica Svedese. Durante il corso, gli studenti si addestrano sul Gripen C/D, rispettivamente in configurazione monoposto e biposto. Nonostante si tratti di un Gripen diverso da quello acquisito dal Brasile, questa esperienza è fondamentale in quanto aiuta i piloti a comprendere il sistema, la modalità operativa e i comandi di volo, considerando la somiglianza in alcuni aspetti tra questi diversi Gripen.

“Dopo essere stati adattati al Gripen C/D in Svezia, i nostri piloti subiranno la conversione al Gripen E interamente in Brasile, utilizzando le risorse già disponibili al 1° GDA, principalmente attraverso le stazioni di pianificazione e i simulatori di volo. I corsi saranno svolti all’interno nell’ambito del 1° GDA e insegnato da piloti svedesi selezionati che rimarranno presso la base aerea di Anápolis come istruttori di volo. Collaborano con i piloti brasiliani alla conversione e al dispiegamento operativo del velivolo”, ha spiegato il tenente colonnello pilota Gustavo de Oliveira Pascotto, comandante del 1° GDA.

In questo programma binazionale con trasferimento tecnologico su larga scala, l’interazione tra i due paesi è continua e si traduce in vantaggi reciproci

“La cooperazione tra le forze aeree svedesi e brasiliane è molto buona e avviene a vari livelli. Riceviamo piloti di caccia brasiliani qui a Såtenäs, ma abbiamo anche un gruppo di supporto dalla nostra base di Anápolis, che assiste il FAB nell’introduzione del Gripen E in servizio. La cooperazione e le discussioni tra le squadre sono eccellenti”, ha affermato il colonnello Adam Nelson, comandante dello Stormo F7 delle forze aeree svedesi.

Fonte SAAB