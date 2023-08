Esercitazione Titan Forge per il contingente italiano in Lettonia

In Lettonia il Task Group Baltic ha portato a termine con successo la prima attività addestrativa a livello Battlegroup. Il contingente italiano del Task Group Baltic di stanza nella base militare di Camp Adazi, ha condotto la prima esercitazione a livello Battlegroup multinazionale denominata Titan Forge, alla quale hanno preso parte assetti di tutti i Paesi che partecipano all’operazione enhanced Forward Presence(eFP) in Lettonia.

La Titan Forge è uno dei moduli addestrativi previsti per il raggiungimento della piena capacità operativa del contingente multinazionale. Durante l’esercitazione, le unità sono state chiamate ad affrontare, sia in pianificazione sia in condotta, attività volte a incrementare il livello di coesione e di interoperabilità tra le varie componenti del Battlegroup, affinché siano in grado di operare congiuntamente, in maniera efficace e risoluta in risposta a eventuali minacce.

Il personale del contingente italiano, la cui componente operativa è tratta prevalentemente dalla 132^ Brigata corazzata “Ariete” dell’Esercito Italiano, ha condotto diverse attività finalizzate alla conoscenza del terreno, delle procedure tecnico-tattiche, dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali in dotazione alle altre componenti del Battlegroup.

Importante anche l’integrazione con la componente logistica, che ha preso parte alle fasi esercitative con il superamento di ostacoli passivi mediante l’allestimento di ponti mobili e fornendo sostegno logistico di aderenza ai reparti di manovra.

L’Italia, con il Task Group Baltic, prende parte all’iniziativa eFP della NATO, che prevede la presenza sul fianco orientale dell’Alleanza di 4 Battlegroup multinazionali, ciascuno guidato da una Framework Nation (Canada in Lettonia, Germania in Lituania, Regno Unito in Estonia e USA in Polonia), al fine di rafforzare la postura di deterrenza sul fianco est dello spazio euro-atlantico.

Fonte: Stato Maggiore Difesa