F-16 a Kiev: addestramento anche negli USA, aerei anche dalla Norvegia

Gli Stati Uniti inizieranno ad addestrare i piloti F-16 ucraini entro due mesi, ha riferito il 24 agosto il portavoce del Pentagono Pat Ryder senza fornire numeri specifici ma affermando che ci saranno “diversi” piloti e “dozzine” di tecnici addestrati.

“L’addestramento inizierà a ottobre presso la base Morris della Air National Guard che utilizza la stessa pista dell’aeroporto civile di Tucson, in Arizona, e sarà condotto dal 162° Wing dell’Air National Guard, ha affermato Ryder. A settembre, i piloti frequenteranno per la prima volta un corso di lingua inglese specifico per le operazioni aeree presso la base aeronautica di Lackland a San Antonio, in Texas.

Il 162° Wing con i suoi tre squadron di F-16, svolge compiti di addestramento per i piloti internazionali e ha già addestrato piloti provenienti da 25 nazioni paesi a pilotare gli F-16. I piloti che hanno precedenti esperienze di volo su altri caccia possono imparare a pilotare l’F-16 in circa cinque mesi secondo il percorso di qualificazione di transizione dell’USAF, ha detto Ryder.

Oltre a Danimarca e Olanda anche altri paesi in Europa tra cui Grecia, Romania e Portogallo contribuiranno all’addestramento del personale ucraino mentre la Norvegia ha reso noto ieri che donerà a Kiev un numero imprecisato di F-16.

Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre lo ha confermato ieri senza precisare numero di velivoli e tempi di consegna. Va considerato che la Norvegia schiera già 37 dei 52 F-35A ordinati (10 sono negli Stati Uniti per addestrare il personale norvegese) e che ha ufficialmente radiato nel gennaio 2022 gli ultimi F-16.

Dei 56 esemplari aggiornati allo standard AM/BM in grado di volare (su una commessa di 72 F-16 risalente agli anni ’80, 12 sono stati ceduti nel 2021 alla società privata di addestramento aereo Draken International e nel 2022 altri 32 F-16 sono stati ceduti dalla Norwegian Defence Material Agency (NDMA) per 388 milioni di euro alla Romania che ha acquisito anche interi stock di ricambi, attrezzature di supporto e manutenzione. Per questo si ritiene che non più di una decina di F-16 norvegesi possano venire ceduti all’Ucraina.

Foto: 162° Wing Arizona Air National Guard

Leggi anche: