Collaborare in sicurezza

In ufficio, in viaggio, a casa e in molti altri luoghi, ci troviamo a dover utilizzare strumenti e dispositivi costantemente connessi ad internet. Questa condizione ha accresciuto notevolmente l’attenzione, fino a pochi anni fa non particolarmente sentita, verso le tematiche legate alla sicurezza della propria privacy e dei propri dati personali o sensibili/confidenziali, soprattutto se legati alla propria professione.

Che si tratti di messaggi scambiati con le classiche app di messaggistica istantanea, videocall di lavoro o di meeting in presenza, proteggere le proprie conversazioni e mantenere un sufficiente grado di riservatezza è essenziale se non si vuole incorrere in furti di proprietà intellettuale o dati personali.

L’offerta di secure collaboration di Telsy

Il portafoglio di secure collaboration di Telsy comprende numerosi prodotti e servizi dedicati a rendere sicure le nostre comunicazioni e la collaborazione remota, come tool per videoconferenze, jammer ultrasonici, app di messaggistica e smartphone ultrasicuri. Vediamoli più nel dettaglio.

TelsyInTouch: collabora e interagisci in totale sicurezza

Il crescente utilizzo di telefoni ed app di messaggistica istantanea per scopi di business, unita al conseguente aumento dei rischi legati alla sicurezza delle comunicazioni che vi transitano, evidenziano la necessità di strumenti che garantiscano la riservatezza dei contenuti scambiati.

TelsyInTouch è una soluzione integrata (App + Smartphone) nata con lo scopo di offrire ad aziende ed enti governativi un robusto e sicuro dispositivo per effettuare comunicazioni sensibili in tutti gli ambienti operativi. La soluzione si compone di due parti integrate e complementari che insieme garantiscono la sicurezza informatica e crittografica necessaria:

TelsyInTouchPhone

I TelsyInTouchPhone sono smartphone di ultima generazione configurati a livello kernel, certificati Common Criteria 3.1 e 3.2, per la massima sicurezza COMSEC e CIS. Opportunamente sviluppati per minimizzare la superficie d’attacco, forniscono solo le funzionalità che rispecchiano i requisiti definiti dallo specifico cliente. La soluzione è disponibile sia in versione iPhone che Google Pixel 6.

T elsyInTouchApp

Una app di secure collaboration sviluppata da Telsy per garantire la protezione dei propri dati e conversazioni grazie a sofisticati layer di sicurezza, come specifici protocolli di cifratura certificati NIST e FIPS e la VPN proprietaria TelsyGuard.

La user experience di TelsyInTouchApp è simile a quella delle più diffuse applicazioni di messaggistica in commercio e permette l’invio di messaggi di testo, messaggi audio, chiamate, videochiamate e trasmissione di file in totale sicurezza.

Scopri di più.

Come proteggere le proprie riunioni con TelsyATMO

Durante una riunione di lavoro si è spesso esposti al rischio di intercettazioni finalizzate ad azioni di spionaggio o furto di informazioni. In questo senso, un vettore di vulnerabilità è rappresentato dai dispositivi digitali mobili come smartphone, tablet e smartwatch. Questi, a causa dell’impossibilità di sapere se e quando un software ostile stia utilizzando il microfono, offrono pericolose occasioni ai malintenzionati.

Il sistema TelsyATMO nasce proprio dal bisogno di proteggere informazioni e comunicazioni sensibili o confidenziali contro i rischi derivati dall’eavesdropping. All’apparenza un portaoggetti hi-tech, TelsyATMO è in realtà un jammer audio ad ultrasuoni che inibisce l’ascolto da parte di applicazioni malevole, presenti su smartphone compromessi, delle conversazioni vocali in corso.

Grazie a tale capacità, il sistema impedisce che qualsiasi conversazione intrattenuta in presenza di dispositivi mobili possa essere intercettata. Che sia un tavolo con più di una persona a parlare o una videoconferenza nella propria postazione, TelsyATMO fornisce un efficiente scudo sonico in grado di schermare ogni onda sonora in entrata verso il proprio dispositivo, impedendo a qualsiasi app o malware non desiderata di registrare suoni o conversazioni, di carattere confidenziale.

Le specifiche di TelsyATMO

TelsyATMO è composto da un alloggiamento aperto in cui è possibile riporre uno o più dispositivi mobili, quali smartphone o smartwatch, garantendo che rimangano visibili, accessibili e raggiungibili grazie alla sua struttura trasparente.

In tal modo è sempre possibile avere evidenza a colpo d’occhio di eventuali notifiche, comunicazioni e stati del sistema. All’interno dello spazio di alloggiamento, TelsyATMO emette segnali di disturbo ad ultrasuoni non udibili all’orecchio umano. Grazie a questi ultrasuoni, che saturano i microfoni dei dispositivi in esso alloggiati, viene causata una distorsione dei segnali in ingresso tale da renderli irriconoscibili a qualsiasi oggetto in ascolto. Dette funzionalità garantiscono la riservatezza in contesti confidenziali.

TelsyATMO è dotato di un caricatore wireless per la batteria dei dispositivi in esso alloggiati, unitamente ad un sistema di illuminazione diffusa dimmerabile e controllabile a distanza, tramite un apposito telecomando. La funzione di protezione sonica e la ricarica wireless per i dispositivi possono inoltre essere disattivate attraverso un semplice interruttore.

Scopri di più.

Videoconferenze sicure con TelsyAntares

La crescente domanda di soluzioni di videoconferenza e l’aumento parallelo di attacchi e frodi legate al contenuto delle informazioni scambiate, rendono chiaro il bisogno di soluzioni sicure che riducano al minimo i rischi. TelsyAntares è una piattaforma di web conference sviluppata da Telsy che utilizza protocolli di crittografia asimmetrica per assicurare le autenticazioni dei partecipanti.

È una soluzione sviluppata per consentire una semplice e rapida configurazione per qualsiasi ambiente d’uso, garantendo livelli di sicurezza superiori a qualsiasi altra soluzione di videoconference. Infatti, le chiavi crittografiche sono detenute e gestite esclusivamente dal proprietario della struttura, senza mediazioni esterne.

Come ulteriore layer di sicurezza, TelsyAntares permette inoltre l’applicazione di una cifratura end-to-end dove le chiavi crittografiche sono disponibili unicamente ai partecipanti della call in corso, restringendo definitivamente le superfici di vulnerabilità contro attacchi di sniffing e similari.

Crittografia e sicurezza di TelsyAntares

L’approccio utilizzato nello sviluppo di TelsyAntares è di tipo Zero Trust. Per questo motivo, tutti i flussi interni ed esterni sono cifrati. Chiavi e password sono caricati a sistema e protetti con privilegi di accesso elevati o salvati su database chiave-valore cifrati. Le API Rest di TelsyAntares esposte esternamente sono autenticate con token JWT TelsyAntares di tipo Bearer, passate nell’header HTTP Authorization, e le API pubbliche sensibili sono protette con meccanismi di API throttling.

Scopri di più.

Le soluzioni di Telsy per collaborare in sicurezza

Telsy rappresenta un punto di riferimento nazionale nella sicurezza delle comunicazioni. Grazie a oltre 50 anni di esperienza e ricerca instancabile, i sistemi crittografici Telsy garantiscono i più elevati standard di sicurezza nel trasferimento di dati e comunicazioni. L’integrazione tra le soluzioni crittografiche e servizi di cybersecurity, accompagnata da esperti di alto profilo, rende l’offerta di Telsy un pool di competenze in grado di offrire prodotti e tecnologie proprietarie all’avanguardia, sviluppando sistemi in grado di proteggere le comunicazioni per far fronte a minacce in continua evoluzione.

Scopri maggiori informazioni su queste e sulle altre soluzioni Crypto, Cyber e Quantum di Telsy.