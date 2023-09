Folgiero punta al consolidamento di Fincantieri

Adnkronos – “Fincantieri ha una posizione di leadership mondiale nel settore navalmeccanico. Siamo i primi al mondo nella alta complessità delle navi da crociera, militari e da lavoro offshore, mentre i cantieri cinesi e coreani si sono presi i volumi delle navi semplici come quelle da trasporto. E vogliamo consolidare la nostra posizione ancora di più”. Ad affermarlo è Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri in un’intervista al quotidiano Libero.

“I tempi sono maturi per raccogliere la sfida della transizione energetica e giocarla fino in fondo. Consapevoli di quello che significa tecnologicamente” spiega l’ad del gruppo della cantieristica che ha appena ricevuto un nuovo ordine per due grandi navi da crociera alimentate a gas ed a idrogeno liquido per il gruppo MSC.

La transizione energetica significa per dunque Folgiero “un impegno a 360 gradi su tutto il ‘dominio nave’, sia fisico che logico, per conseguire importanti risparmi di Co2. – aggiunge – L’obiettivo è dispiegare la leadership costruttiva e tecnologica di Fincantieri per arrivare alla migliore nave al mondo sempre alla ricerca del minore impatto ambientale”. “Vogliamo confermarci come l’azienda navalmeccanica più grande e più forte al mondo attraverso l’innovazione industriale”.

“I nostri tre motori di mercato hanno un trend decisamente positivo. La crocieristica è uscita dal Covid affaticata ma nell’ultimo anno e mezzo si è ripresa molto bene come percentuali di occupazione delle navi, operatività delle flotte e conseguentemente generazione di cassa. – sostiene Folgiero.

Per il secondo motore, quello delle navi militari, è in corso un importante aumento degli investimenti nella Difesa come un nuovo ciclo industriale conseguente alla guerra in Ucraina. E pure il terzo motore, rappresentato delle unità necessarie a costruire in mare le grandi infrastrutture per la produzione di energia, va molto bene perché segue la forte domanda legata alla transizione con l’eolico offshore. Abbiamo una prospettiva di ordini molto incoraggiante”

Foto: Il Friuli