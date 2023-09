Elicotteri AW109 per la Marina Argentina

Il ministro della Difesa argentino, Jorge Taiana, ha firmato una lettera di intenti con Leonardo, per l’acquisizione di 8 elicotteri leggeri AW109 che verranno impiegati dalla Marina a bordo dei 4 pattugliatori OPV 90 classe Bouchard (tipo Gowind 1500 francesi) e di altre unità navali per rafforzare le capacità di controllo e sorveglianza degli spazi marittimi della Ziona Economica Esclusiva e per le operazioni di ricerca e soccorso (SAR).

“In Argentina, le nostre navi da pattugliamento oceanico necessitano di elicotteri leggeri che possano entrare negli hangar delle navi OPV. Siamo convinti che Leonardo sia l’azienda giusta per acquisire questi elicotteri”, ha affermato il ministro Taiana che ha visitato gli stabilimenti di Leonardo il 22 settembre.

L’elicottero multiuso AW109 è un elicottero leggero bimotore che può essere configurato per svolgere varie funzioni, sia di sorveglianza che di servizio medico di emergenza e di ricerca e salvataggio (SAR), compiti per i quali dispone di un verricello laterale che facilita le evacuazioni aeree. Può ospitare un pilota, un copilota e sei membri del personale e può operare per tre ore, su un raggio di quasi 600 chilometri.

Durante la sua visita in Italia, il ministro Taiana ha anche avuto un incontro bilaterale con il suo omologo italiano, Guido Crosetto, presso il Palazzo dell’Esercito. L’incontro, tenutosi il 20 settembre, è stato incentrato sul ruolo dell’America del Sud negli equilibri mondiali e sul rafforzamento della cooperazione nei settori dell’industria della Difesa, dell’addestramento e del supporto alle operazioni in Antartide.

“Uno storico e profondo legame unisce Italia e Argentina, seconda Patria per molti italiani” ha detto il Ministro Crosetto nel corso del colloquio. La cooperazione tra Argentina e Italia in materia di Difesa è fondata sull’Accordo di Cooperazione bilaterale firmato nel 1992 ed entrato in vigore nel 1997.

Foto Ministero della Difesa Argentino e Ministero della Difesa Italiano